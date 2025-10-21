Видео дня
Не измельчайте мясо в фарш: как приготовить вкусные рубленые котлеты из филе
Котлеты будут значительно вкуснее, если мясо не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки. Так изделия получатся значительно сочнее и вкуснее. Особый вкус придаст кукуруза.
Идея приготовления сочных рубленых котлет с кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- кукуруза – 5 ст.л.
- сыр твердый – 150 г
- яйца – 2 шт.
- сливки 150 мл
- мука – 3 ст.л.
- сушеный укроп
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе и лук нарезаем кубиком.
2. Сыр натереть на крупной терке.
3. В глубокой миске смешать куриное филе, лук, добавить яйца, кукурузу, сушеный укроп, соль, перец, сыр, сливки и муку.
4. Далее все хорошо перемешать и сформировать котлеты.
5. На разогретой сковороде с достаточным количеством масла жарить котлеты до готовности.
