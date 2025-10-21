Не измельчайте мясо в фарш: как приготовить вкусные рубленые котлеты из филе

Котлеты будут значительно вкуснее, если мясо не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки. Так изделия получатся значительно сочнее и вкуснее. Особый вкус придаст кукуруза.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг.
  • лук – 2 шт.
  • кукуруза – 5 ст.л.
  • сыр твердый – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливки 150 мл
  • мука – 3 ст.л.
  • сушеный укроп
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе и лук нарезаем кубиком.

2. Сыр натереть на крупной терке.

3. В глубокой миске смешать куриное филе, лук, добавить яйца, кукурузу, сушеный укроп, соль, перец, сыр, сливки и муку.

4. Далее все хорошо перемешать и сформировать котлеты.

5. На разогретой сковороде с достаточным количеством масла жарить котлеты до готовности.

