Котлеты будут значительно вкуснее, если мясо не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки. Так изделия получатся значительно сочнее и вкуснее. Особый вкус придаст кукуруза.

Видео дня

Идея приготовления сочных рубленых котлет с кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

лук – 2 шт.

кукуруза – 5 ст.л.

сыр твердый – 150 г

яйца – 2 шт.

сливки 150 мл

мука – 3 ст.л.

сушеный укроп

соль

перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе и лук нарезаем кубиком.

2. Сыр натереть на крупной терке.

3. В глубокой миске смешать куриное филе, лук, добавить яйца, кукурузу, сушеный укроп, соль, перец, сыр, сливки и муку.

4. Далее все хорошо перемешать и сформировать котлеты.

5. На разогретой сковороде с достаточным количеством масла жарить котлеты до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: