Жареная рыба часто ассоциируется с резким запахом и брызгами масла по всей кухне. Из-за этого многие откладывают приготовление такого блюда или готовят его реже, чем хотелось бы. На самом деле проблема не в самой рыбе, а в одном привычном ингредиенте. Его легко заменить, чтобы жарка стала проще и аккуратнее.

Редакция FoodOboz расскажет, как жарить рыбу, чтобы не было неприятного запаха и брызг масла.

Почему мука мешает при жарке рыбы

Муку традиционно используют для панировки, но именно она чаще всего провоцирует активные брызги масла. Во время жарки мучные частицы быстро впитывают влагу с поверхности рыбы, а затем резко её отдают. В этот момент горячее масло начинает "стрелять", оставляя пятна на плите и стенах.

Кроме того, мука легко подгорает. Из-за этого запах рыбы становится более резким и быстро распространяется по квартире. В результате даже вкусное блюдо может оставить неприятные впечатления от самого процесса приготовления.

Чем лучше заменить муку

Чтобы избежать брызг и сильного запаха, кулинары советуют отказаться от муки и использовать другие сухие варианты панировки.

Лучше всего для этого подходят:

Кукурузный или картофельный крахмал. Он образует тонкую сухую плёнку, которая быстро "запечатывает" поверхность рыбы и не даёт влаге контактировать с маслом.

Он образует тонкую сухую плёнку, которая быстро "запечатывает" поверхность рыбы и не даёт влаге контактировать с маслом. Панировочные сухари. Создают ровную корочку и хорошо держат форму во время жарки.

Создают ровную корочку и хорошо держат форму во время жарки. Сухие смеси со специями на основе круп. Такое покрытие более плотное и помогает контролировать процесс жарки.

Благодаря такой замене рыба не соприкасается с горячим маслом напрямую, а запах становится значительно слабее.

В чём преимущества этого способа

Жарка без муки имеет сразу несколько заметных плюсов. Во-первых, масло почти не разбрызгивается, а значит кухня остаётся чище. Во-вторых, запах рыбы не накапливается в воздухе, что особенно важно для небольших квартир. В-третьих, корочка получается ровной, а сама рыба остаётся сочной внутри. При этом процесс приготовления не усложняется – меняется лишь один ингредиент.

Как правильно жарить рыбу без запаха и брызг

1. Рыбу нужно нарезать на порционные кусочки и хорошо обсушить бумажным полотенцем.

2. Затем обвалять её в крахмале, сухарях или сухой смеси со специями.

3. Сковороду следует разогреть заранее, но не перегревать масло.

4. Жарить рыбу лучше на среднем огне до появления ровной золотистой корочки.

5. Готовые кусочки стоит выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Такой подход помогает приготовить вкусную жареную рыбу без лишнего запаха, брызг масла и долгой уборки. Простой кулинарный приём легко сделать привычкой в повседневном меню.

