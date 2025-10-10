Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
696
Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

На полках магазинов сегодня можно найти десятки видов сыра – от мягких до твердых, от украинских до импортных. Но не каждый из них является настоящим сыром. Под видом натурального продукта часто продают сырные изделия с дешевыми заменителями, в частности с пальмовым маслом. Такой товар не имеет ничего общего с качественным сыром и может испортить даже лучшее блюдо.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет несколько простых способов, которые помогут отличить настоящий сыр от подделки еще до покупки.

Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

Как выбрать качественный сыр: на что обратить внимание

Цена – первая подсказка. Качественный сыр не может быть дешевым. Для изготовления одного килограмма продукта нужно около 10-11 литров молока. Поэтому если видите слишком низкую цену – это сигнал насторожиться. Удешевление достигается благодаря замене части молока растительными жирами, прежде всего пальмовым маслом.

Читайте состав

В настоящем сыре только три ингредиента: молоко, закваска и сычужный фермент. Все остальное – подделка. Если в составе видите пальмовое или другое масло, сухое молоко, соевые добавки, стабилизаторы, ароматизаторы или консерванты – перед вами сырный продукт, а не натуральный сыр.

Обратите внимание на вкус и текстуру

Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

Настоящий сыр имеет мягкое, приятное послевкусие, которое быстро исчезает. Подделка же оставляет искусственный аромат и даже может вызвать неприятную сухость во рту. Еще один способ проверить – нажмите пальцем на кусок сыра: если выступают капли жидкости или остается вмятина, это признак наличия растительных жиров.

Как проверить сыр в домашних условиях

Тест с йодом. Капните несколько капель йода на кусок сыра. Если поверхность посинеет – это означает, что в составе есть крахмал. Такой ингредиент используют для имитации натуральной структуры сыра, но настоящий молочный продукт йод не окрашивает.

Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

Тест на огне. Подогрейте небольшой кусочек сыра, например, под пламенем зажигалки или на сковороде. Натуральный сыр расплавится и будет иметь запах пригоревшего молока. Если же он не плавится, а начинает дымиться, чернеть или выделять резкий запах – перед вами подделка с примесями.

Как не попасть на "сырную ловушку"

Выбирая сыр, отдавайте предпочтение проверенным производителям и обязательно читайте этикетку. Настоящий продукт имеет четкое название "сыр", а не "сырный продукт" или "сырная масса". Обращайте внимание и на срок годности – он не должен быть слишком длительным, ведь натуральный сыр быстро теряет свежесть.

Не покупайте этот сыр: как распознать подделку: как распознать подделку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты