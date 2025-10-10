На полках магазинов сегодня можно найти десятки видов сыра – от мягких до твердых, от украинских до импортных. Но не каждый из них является настоящим сыром. Под видом натурального продукта часто продают сырные изделия с дешевыми заменителями, в частности с пальмовым маслом. Такой товар не имеет ничего общего с качественным сыром и может испортить даже лучшее блюдо.

Редакция FoodOboz расскажет несколько простых способов, которые помогут отличить настоящий сыр от подделки еще до покупки.

Как выбрать качественный сыр: на что обратить внимание

Цена – первая подсказка. Качественный сыр не может быть дешевым. Для изготовления одного килограмма продукта нужно около 10-11 литров молока. Поэтому если видите слишком низкую цену – это сигнал насторожиться. Удешевление достигается благодаря замене части молока растительными жирами, прежде всего пальмовым маслом.

Читайте состав

В настоящем сыре только три ингредиента: молоко, закваска и сычужный фермент. Все остальное – подделка. Если в составе видите пальмовое или другое масло, сухое молоко, соевые добавки, стабилизаторы, ароматизаторы или консерванты – перед вами сырный продукт, а не натуральный сыр.

Обратите внимание на вкус и текстуру

Настоящий сыр имеет мягкое, приятное послевкусие, которое быстро исчезает. Подделка же оставляет искусственный аромат и даже может вызвать неприятную сухость во рту. Еще один способ проверить – нажмите пальцем на кусок сыра: если выступают капли жидкости или остается вмятина, это признак наличия растительных жиров.

Как проверить сыр в домашних условиях

Тест с йодом. Капните несколько капель йода на кусок сыра. Если поверхность посинеет – это означает, что в составе есть крахмал. Такой ингредиент используют для имитации натуральной структуры сыра, но настоящий молочный продукт йод не окрашивает.

Тест на огне. Подогрейте небольшой кусочек сыра, например, под пламенем зажигалки или на сковороде. Натуральный сыр расплавится и будет иметь запах пригоревшего молока. Если же он не плавится, а начинает дымиться, чернеть или выделять резкий запах – перед вами подделка с примесями.

Как не попасть на "сырную ловушку"

Выбирая сыр, отдавайте предпочтение проверенным производителям и обязательно читайте этикетку. Настоящий продукт имеет четкое название "сыр", а не "сырный продукт" или "сырная масса". Обращайте внимание и на срок годности – он не должен быть слишком длительным, ведь натуральный сыр быстро теряет свежесть.

