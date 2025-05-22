Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Екатерина Ягович
Кулинария
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Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Рыба является важной составляющей здорового питания, но не вся рыба одинаково полезная. Некоторые дешевые виды могут быть опасными из-за способа выращивания, содержания вредных веществ или других факторов.

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Редакция FoodOboz расскажет о перечне рыб, которых стоит избегать при покупке. Причины довольно существенные.

Тилапия

Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Хотя тилапия является одной из самых доступных рыб на рынке, ее качество часто оставляет желать лучшего. Эта рыба обычно выращивается в перенаселенных фермах с плохими условиями, где используется некачественная пища и антибиотики. Кроме того, тилапия имеет низкое содержание омега-3 жирных кислот и высокое содержание омега-6, что может способствовать воспалительным процессам в организме.

Тунец

Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Тунец, особенно крупный, может содержать высокие уровни ртути, накапливающейся в его теле с возрастом. Это особенно касается голубого тунца. Кроме того, тунец часто подвергается неправильной обработке и хранению, что может повлиять на его качество.

Камбала

Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Камбала является популярной рыбой, но ее вылов часто осуществляется методом донного траления, что вредит морскому дну и экосистеме. Кроме того, камбала может содержать токсичные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в ее теле.

Сом

Не покупайте эту дешевую рыбу: рассказываем о причинах

Сом, особенно выращенный в Китае или Вьетнаме, может содержать остатки антибиотиков и других химических веществ, используемых для стимуляции роста и предотвращения болезней. Это может повлиять на качество мяса и безопасность потребления.

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