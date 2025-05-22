Рыба является важной составляющей здорового питания, но не вся рыба одинаково полезная. Некоторые дешевые виды могут быть опасными из-за способа выращивания, содержания вредных веществ или других факторов.

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Редакция FoodOboz расскажет о перечне рыб, которых стоит избегать при покупке. Причины довольно существенные.

Тилапия

Хотя тилапия является одной из самых доступных рыб на рынке, ее качество часто оставляет желать лучшего. Эта рыба обычно выращивается в перенаселенных фермах с плохими условиями, где используется некачественная пища и антибиотики. Кроме того, тилапия имеет низкое содержание омега-3 жирных кислот и высокое содержание омега-6, что может способствовать воспалительным процессам в организме.

Тунец

Тунец, особенно крупный, может содержать высокие уровни ртути, накапливающейся в его теле с возрастом. Это особенно касается голубого тунца. Кроме того, тунец часто подвергается неправильной обработке и хранению, что может повлиять на его качество.

Камбала

Камбала является популярной рыбой, но ее вылов часто осуществляется методом донного траления, что вредит морскому дну и экосистеме. Кроме того, камбала может содержать токсичные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в ее теле.

Сом

Сом, особенно выращенный в Китае или Вьетнаме, может содержать остатки антибиотиков и других химических веществ, используемых для стимуляции роста и предотвращения болезней. Это может повлиять на качество мяса и безопасность потребления.