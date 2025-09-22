Чебуреки из лаваша – отличный вариант, когда очень мало времени на приготовление блюд. Вам не придется вымешивать и раскатывать тесто, а ингредиенты простые и бюджетные. При этом, изделия получатся очень хрустящими и сочными

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный – 350 г

яйца – 2 шт.

вода – 50 мл.

соль

специи

зелень

сыр – 100 г

лаваш круглый

Способ приготовления:

1. к фаршу добавить зелень, соль, специи, одно яйцо и немного воды.

2. Все хорошо перемешать.

3. На один круглый лист лаваша выложить столовую ложку фарша.

4. Посыпать сыром.

5. Другой край лаваша смазать яйцом, закрыть чебурек и прижать края.

6. Сделать так с остальными чебуреками и обжарить их на капле масла до румяной корочки.

