Не придется вымешивать и раскатывать тесто: как быстро приготовить ленивые чебуреки из лаваша
Чебуреки из лаваша – отличный вариант, когда очень мало времени на приготовление блюд. Вам не придется вымешивать и раскатывать тесто, а ингредиенты простые и бюджетные. При этом, изделия получатся очень хрустящими и сочными
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 350 г
- яйца – 2 шт.
- вода – 50 мл.
- соль
- специи
- зелень
- сыр – 100 г
- лаваш круглый
Способ приготовления:
1. к фаршу добавить зелень, соль, специи, одно яйцо и немного воды.
2. Все хорошо перемешать.
3. На один круглый лист лаваша выложить столовую ложку фарша.
4. Посыпать сыром.
5. Другой край лаваша смазать яйцом, закрыть чебурек и прижать края.
6. Сделать так с остальными чебуреками и обжарить их на капле масла до румяной корочки.
