Не придется вымешивать и раскатывать тесто: как быстро приготовить ленивые чебуреки из лаваша

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Чебуреки из лаваша – отличный вариант, когда очень мало времени на приготовление блюд. Вам не придется вымешивать и раскатывать тесто, а ингредиенты простые и бюджетные. При этом, изделия получатся очень хрустящими и сочными

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • вода – 50 мл.
  • соль
  • специи
  • зелень
  • сыр – 100 г
  • лаваш круглый

Способ приготовления:

1. к фаршу добавить зелень, соль, специи, одно яйцо и немного воды.

2. Все хорошо перемешать.

3. На один круглый лист лаваша выложить столовую ложку фарша.

4. Посыпать сыром.

5. Другой край лаваша смазать яйцом, закрыть чебурек и прижать края.

6. Сделать так с остальными чебуреками и обжарить их на капле масла до румяной корочки.

