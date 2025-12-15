Бутерброды со шпротами – классическое праздничное блюдо, которое часто готовят в украинских семьях. Привычный рецепт – багет, майонез, шпроты и зелень по желанию. Но если воспользоваться следующим рецептом, закуску можно сделать значительно интереснее.

Идея приготовления оригинальных бутербродов со шпротами на Новый год опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

зелень

чеснок – 3 зубчика

майонез – 1 ст.л.

огурец – 1 шт.

шпроты

багет

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить два отваренных яйца.

2. Добавить туда же два плавленых сырка.

3. Положить зелень.

4. Добавить очищенный чеснок.

5. Выдавить немного майонеза.

6. Все взбить до однородности.

7. Выложить массу в кондитерский мешок.

8. Выложить полученную намазку на подсушенный хлеб.

9. Сверху на каждый кусочек багета выложить слайс огурца спиралью.

10. Внутрь спирали выложить шпроту.

