Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
447
Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

Бутерброды со шпротами – классическое праздничное блюдо, которое часто готовят в украинских семьях. Привычный рецепт – багет, майонез, шпроты и зелень по желанию. Но если воспользоваться следующим рецептом, закуску можно сделать значительно интереснее.

Идея приготовления оригинальных бутербродов со шпротами на Новый год опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • зелень
  • чеснок – 3 зубчика
  • майонез – 1 ст.л.
  • огурец – 1 шт.
  • шпроты
  • багет

Способ приготовления:

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

1. В чашу блендера положить два отваренных яйца.

2. Добавить туда же два плавленых сырка.

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

3. Положить зелень.

4. Добавить очищенный чеснок.

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

5. Выдавить немного майонеза.

6. Все взбить до однородности.

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

7. Выложить массу в кондитерский мешок.

8. Выложить полученную намазку на подсушенный хлеб.

Не просто майонез: самая вкусная намазка для бутербродов со шпротами

9. Сверху на каждый кусочек багета выложить слайс огурца спиралью.

10. Внутрь спирали выложить шпроту.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты