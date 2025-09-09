Видео дня
Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин
Паста с тунцом – отличный вариант сытного ужина. У вас получится действительно изысканное блюдо из достаточно простых и бюджетных продуктов. К тому же это значительно вкуснее привычных макарон с котлетами.
Идея приготовления вкусной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты на 2 порции:
- паста – 150-180 г
- тунец – 1 банка
- лук красный – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- помидоры – 2 шт.
- томатная паста – 1 ст. л. (+ вода из-под пасты)
- жирные сливки – 100 мл
- масло + масло для жарки
- соль, перец, пармезан, базилик
Способ приготовления:
1. Отварить пасту.
2. Обжарить лук с чесноком.
3. Добавить томаты, томатную пасту и немного воды.
4. Выложить тунец, приправить.
5. Влить сливки.
6. Смешать с пастой, посыпать сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: