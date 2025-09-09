Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

Екатерина Ягович
Паста с тунцом – отличный вариант сытного ужина. У вас получится действительно изысканное блюдо из достаточно простых и бюджетных продуктов. К тому же это значительно вкуснее привычных макарон с котлетами.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты на 2 порции:

  • паста – 150-180 г
  • тунец – 1 банка
  • лук красный – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • помидоры – 2 шт.
  • томатная паста – 1 ст. л. (+ вода из-под пасты)
  • жирные сливки – 100 мл
  • масло + масло для жарки
  • соль, перец, пармезан, базилик

Способ приготовления:

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

1. Отварить пасту.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

2. Обжарить лук с чесноком.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

3. Добавить томаты, томатную пасту и немного воды.

4. Выложить тунец, приправить.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

5. Влить сливки.

6. Смешать с пастой, посыпать сыром.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с тунцом на ужин

