Паста с тунцом – отличный вариант сытного ужина. У вас получится действительно изысканное блюдо из достаточно простых и бюджетных продуктов. К тому же это значительно вкуснее привычных макарон с котлетами.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты на 2 порции:

паста – 150-180 г

тунец – 1 банка

лук красный – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

помидоры – 2 шт.

томатная паста – 1 ст. л. (+ вода из-под пасты)

жирные сливки – 100 мл

масло + масло для жарки

соль, перец, пармезан, базилик

Способ приготовления:

1. Отварить пасту.

2. Обжарить лук с чесноком.

3. Добавить томаты, томатную пасту и немного воды.

4. Выложить тунец, приправить.

5. Влить сливки.

6. Смешать с пастой, посыпать сыром.

