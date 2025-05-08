Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
420
Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

Хек часто просто поджаривают кусочками на сковородке или тушат. Также такую рыбу можно очень вкусно запечь в духовке под нежным соусом. У вас получится полноценное дополнение к любому гарниру на обед.

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Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогер Анна с ником ann.food в Instagram. Рыба будет очень легко отходить от костей.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг. (замороженный)
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • соль

Ингредиенты для маринада:

  • сметана – 100 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • лук – 1 шт. (тертый)
  • соль
  • копченая паприка

Способ приготовления:

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу, перемешать.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

3. Накрыть и оставить мариноваться.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

4. Обжарить лук и морковь, добавить соль и выложить на дно формы.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

5. На овощи выложить маринованную рыбу.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

6. Полить оставшимся соусом.

Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед

7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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