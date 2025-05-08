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Не просто пожарить: как вкусно приготовить хек в духовке на обед
Хек часто просто поджаривают кусочками на сковородке или тушат. Также такую рыбу можно очень вкусно запечь в духовке под нежным соусом. У вас получится полноценное дополнение к любому гарниру на обед.
Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогер Анна с ником ann.food в Instagram. Рыба будет очень легко отходить от костей.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг. (замороженный)
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- соль
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 50 г
- соевый соус – 2 ст.л.
- лук – 1 шт. (тертый)
- соль
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Смешать все для маринада.
2. Залить рыбу, перемешать.
3. Накрыть и оставить мариноваться.
4. Обжарить лук и морковь, добавить соль и выложить на дно формы.
5. На овощи выложить маринованную рыбу.
6. Полить оставшимся соусом.
7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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