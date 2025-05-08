Хек часто просто поджаривают кусочками на сковородке или тушат. Также такую рыбу можно очень вкусно запечь в духовке под нежным соусом. У вас получится полноценное дополнение к любому гарниру на обед.

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Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогер Анна с ником ann.food в Instagram. Рыба будет очень легко отходить от костей.

Ингредиенты:

хек – 1 кг. (замороженный)

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

соль

Ингредиенты для маринада:

сметана – 100 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 50 г

соевый соус – 2 ст.л.

лук – 1 шт. (тертый)

соль

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу, перемешать.

3. Накрыть и оставить мариноваться.

4. Обжарить лук и морковь, добавить соль и выложить на дно формы.

5. На овощи выложить маринованную рыбу.

6. Полить оставшимся соусом.

7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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