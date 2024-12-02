Не просто пресная каша: как вкусно и сытно приготовить гречку на обед
Гречка – очень бюджетная крупа, которая быстро готовится. Если правильно приготовить кашу, она отлично подойдет и для обеда. У вас получится полноценное блюдо, которого хватит на всех.
Идея приготовления сытной гречки с мясом на обед опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Можно подать с салатом из свежих овощей или открыть консервацию.
Ингредиенты:
- мясо – 400-500 г (у меня была телятина, но отлично подойдет и свинина).
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- сельдерей – 2 стебля.
- шампиньоны – 400-450 г.
- гречневая крупа – 1 стакан.
- соль и перец – по вкусу.
- масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, морковь нарезаем на тоненькие кружочки, а сельдерей ломтиками.
2. Поджарить на растительном масле минуты 3-4.
3. Добавить мясо и грибы, изрезанные большими кусочками.
4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (примерно 20-25 минут). Периодически помешивать.
5. Когда влага испарится, добавить 2 стакана воды и промытую гречку.
6. Накрыть крышкой и оставить все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным.
7. После того как вы сняли гречку с плиты, дать настояться под крышкой еще 10 минут.
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