Не просто серая обыденная каша: как вкусно приготовить гречку
Гречка у многих людей ассоциируется с серой и обыденной кашей. Но из такой крупы можно сделать очень вкусное полноценное блюдо. Вам понадобится немного мяса и грибов.
Идея приготовления самой вкусной гречки опубликована на странице фудблогера с ником yanni.cooking в Instagram. Такой способ еще и очень бюджетный.
Ингредиенты:
- мясо – 400-500 г (у меня была телятина, но отлично подойдет и свинина).
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- сельдерей – 2 стебля.
- шампиньоны – 400-450 г.
- гречневая крупа – 1 стакан.
- соль и перец по вкусу.
- масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, морковь нарезать на тоненькие кружочки, а сельдерей – ломтиками.
2. Поджарить на растительном масле, пока кухня не наполнится невероятным ароматом минуты 3-4.
3. Добавить мясо и грибы, нарезаные большими кусочками.
4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (около 20-25 мин).
5. Периодически открывать и перемешивать.
6. Когда влага испарится, добавить 2 стакана воды и промытую гречку.
7. Накрываем крышкой и оставить все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным.
8. После снятия с огня дать настояться под крышкой еще 10 минут.
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