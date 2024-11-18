Гречка у многих людей ассоциируется с серой и обыденной кашей. Но из такой крупы можно сделать очень вкусное полноценное блюдо. Вам понадобится немного мяса и грибов.

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Идея приготовления самой вкусной гречки опубликована на странице фудблогера с ником yanni.cooking в Instagram. Такой способ еще и очень бюджетный.

Ингредиенты:

мясо – 400-500 г (у меня была телятина, но отлично подойдет и свинина).

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

сельдерей – 2 стебля.

шампиньоны – 400-450 г.

гречневая крупа – 1 стакан.

соль и перец по вкусу.

масло для жарки.

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, морковь нарезать на тоненькие кружочки, а сельдерей – ломтиками.

2. Поджарить на растительном масле, пока кухня не наполнится невероятным ароматом минуты 3-4.

3. Добавить мясо и грибы, нарезаные большими кусочками.

4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (около 20-25 мин).

5. Периодически открывать и перемешивать.

6. Когда влага испарится, добавить 2 стакана воды и промытую гречку.

7. Накрываем крышкой и оставить все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным.

8. После снятия с огня дать настояться под крышкой еще 10 минут.

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