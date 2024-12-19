Не "Шуба": какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Не 'Шуба': какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

Если вам надоело готовить салат "Шуба" на каждый Новый год, но сочетание вкусов свеклы и сельди до сих пор нравится, стоит задуматься, какие еще блюда можно создать из этих ингредиентов.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она также показала, как красиво оформить закуску, чтобы внешний вид буквально заставлял ее отведать.

Не ''Шуба'': какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

Ингредиенты для намазки

  • Свекла – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Картофель – 1 шт
  • Чеснок – 1 зуб
  • Грецкие орехи – 50 гр
  • Сметана или майонез – 1,5 ч.л.

Дополнительные ингредиенты

  • Сельдь – 300 гр
  • Хлеб
  • Укроп

Способ приготовления

1. Отварить свеклу, яйцо и картофель.

Не ''Шуба'': какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

2. Все ингредиенты для намазки добавить в блендер и взбить до однородности.

Не ''Шуба'': какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

3. Переложить в кондитерский мешок или пакет-слайдер.

Не ''Шуба'': какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике

4. Нанести на хлеб и положить сверху сельдь и укроп.

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