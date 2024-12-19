Если вам надоело готовить салат "Шуба" на каждый Новый год, но сочетание вкусов свеклы и сельди до сих пор нравится, стоит задуматься, какие еще блюда можно создать из этих ингредиентов.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она также показала, как красиво оформить закуску, чтобы внешний вид буквально заставлял ее отведать.

Ингредиенты для намазки

Свекла – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Картофель – 1 шт

Чеснок – 1 зуб

Грецкие орехи – 50 гр

Сметана или майонез – 1,5 ч.л.

Дополнительные ингредиенты

Сельдь – 300 гр

Хлеб

Укроп

Способ приготовления

1. Отварить свеклу, яйцо и картофель.

2. Все ингредиенты для намазки добавить в блендер и взбить до однородности.

3. Переложить в кондитерский мешок или пакет-слайдер.

4. Нанести на хлеб и положить сверху сельдь и укроп.

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