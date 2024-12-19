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Не "Шуба": какое блюдо приготовить из свеклы и сельди, чтобы оно оригинально выглядело на празднике
Если вам надоело готовить салат "Шуба" на каждый Новый год, но сочетание вкусов свеклы и сельди до сих пор нравится, стоит задуматься, какие еще блюда можно создать из этих ингредиентов.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она также показала, как красиво оформить закуску, чтобы внешний вид буквально заставлял ее отведать.
Ингредиенты для намазки
- Свекла – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Картофель – 1 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Грецкие орехи – 50 гр
- Сметана или майонез – 1,5 ч.л.
Дополнительные ингредиенты
- Сельдь – 300 гр
- Хлеб
- Укроп
Способ приготовления
1. Отварить свеклу, яйцо и картофель.
2. Все ингредиенты для намазки добавить в блендер и взбить до однородности.
3. Переложить в кондитерский мешок или пакет-слайдер.
4. Нанести на хлеб и положить сверху сельдь и укроп.
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