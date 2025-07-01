Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

Классическое рагу обычно готовят из мяса и картофеля. Блюдо получается достаточно тяжелым на желудок. Для того, чтобы сделать более диетический вариант, стоит заменить овощ.

Идея приготовления рагу с курицей опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вместо картофеля используйте чечевицу.

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

Ингредиенты на 1 порцию:

  • куриное бедро без кожи – 150 г
  • чечевица (сухая) – 60 г
  • помидоры – 100 г
  • болгарский перец – 50 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло – 5 г
  • соль, перец, паприка
  • вода или бульон для тушения

Способ приготовления:

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

1. Курицу обжарить с обеих сторон до румяности, снять.

2. На этой же сковородке протушить овощи с чесноком и специями.

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

3. Добавить чечевицу, воду.

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

4. Выложить курицу сверху.

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

5. Накрыть и тушить 20 минут до готовности.

Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей

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