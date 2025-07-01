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Не только картофель: с чем вкусного приготовить сытное рагу с курицей
Классическое рагу обычно готовят из мяса и картофеля. Блюдо получается достаточно тяжелым на желудок. Для того, чтобы сделать более диетический вариант, стоит заменить овощ.
Идея приготовления рагу с курицей опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вместо картофеля используйте чечевицу.
Ингредиенты на 1 порцию:
- куриное бедро без кожи – 150 г
- чечевица (сухая) – 60 г
- помидоры – 100 г
- болгарский перец – 50 г
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 5 г
- соль, перец, паприка
- вода или бульон для тушения
Способ приготовления:
1. Курицу обжарить с обеих сторон до румяности, снять.
2. На этой же сковородке протушить овощи с чесноком и специями.
3. Добавить чечевицу, воду.
4. Выложить курицу сверху.
5. Накрыть и тушить 20 минут до готовности.
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