Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

Продолжается сезон молодой моркови. Такой продукт можно использовать не только для супов и зажарки. Овощ именно сейчас очень сладкий и сочный, поэтому сделайте из него вкусную закуску.

Идея приготовления вкусной карамелизированной моркови опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

Ингредиенты:

  • морковь – 250 г
  • вода – 150 мл.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1/4 ч.л.
  • сливочное масло – 25 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • кунжут – по желанию

Способ приготовления:

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

1. Морковь помыть, почистить.

2. В сковородку всыпать сахар, соль, воду.

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

3. Добавить раздавленные зубчики чеснока, сливочное масло.

4. Поставить на огонь, дать закипеть.

5. Снять с огня, положить морковь.

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

6. Готовить морковь на среднем огне под крышкой, пока не выкипит вода.

7. Влить соевый соус, мед, перемешать.

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

8. Накрыть крышкой, готовить 10 минут.

9. Посыпать кунжутом по желанию.

Не только в суп: как приготовить вкусную закуску из моркови на сковородке

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