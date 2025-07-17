Продолжается сезон молодой моркови. Такой продукт можно использовать не только для супов и зажарки. Овощ именно сейчас очень сладкий и сочный, поэтому сделайте из него вкусную закуску.

Идея приготовления вкусной карамелизированной моркови опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 250 г

вода – 150 мл.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/4 ч.л.

сливочное масло – 25 г

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Морковь помыть, почистить.

2. В сковородку всыпать сахар, соль, воду.

3. Добавить раздавленные зубчики чеснока, сливочное масло.

4. Поставить на огонь, дать закипеть.

5. Снять с огня, положить морковь.

6. Готовить морковь на среднем огне под крышкой, пока не выкипит вода.

7. Влить соевый соус, мед, перемешать.

8. Накрыть крышкой, готовить 10 минут.

9. Посыпать кунжутом по желанию.

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