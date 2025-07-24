Не выбрасывайте холодную гречку: что вкусно приготовить из крупы на обед
Если у вас осталась холодная гречка, которую никто не хочет есть, выбрасывать такой продукт не стоит. Из него можно сделать очень сочные и сытные гречаники с фаршем. Такие изделия прекрасно подходят для обеда.
Идея приготовления сочных гречаников в соусе на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш мясной – 600 г (у меня свиной)
- вареная гречка – 200 г
- чеснок – 2 зубчика
- молотый перец и соль – по вкусу
- петрушка
Ингредиенты для соуса:
- средний лук – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- сметана – 4 ст.л. (комнатной температуры)
- вода – 300 мл.
- масло и сливочное масло для обжаривания
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку на 180 градусов (режим вверх-низ + конвекция).
2. В миске соединить фарш, гречку, натертый чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.
3. Сформировать шарики и выложить в форму для запекания. Выпекать 25 минут.
4. Для соуса в кастрюле разогреть масло и сливочное масло.
5. Обжарить порезанный кубиком лук до готовности.
6. Добавить муку, перемешать и жарить минуту.
7. Вливаем в соус воду, размешиваем и добавляем сметану.
8. Добавить соль и перец, перемешать и дать закипеть.
9. Вынуть гречаники из духовки и выложить к соусу.
10. Перемешать и готовить вместе на средне-низком нагреве 7 минут.
11. Добавить мелко порезанную петрушку, выключить нагрев и дать постоять 5 минут.
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