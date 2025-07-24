Если у вас осталась холодная гречка, которую никто не хочет есть, выбрасывать такой продукт не стоит. Из него можно сделать очень сочные и сытные гречаники с фаршем. Такие изделия прекрасно подходят для обеда.

Идея приготовления сочных гречаников в соусе на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш мясной – 600 г (у меня свиной)

вареная гречка – 200 г

чеснок – 2 зубчика

молотый перец и соль – по вкусу

петрушка

Ингредиенты для соуса:

средний лук – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

сметана – 4 ст.л. (комнатной температуры)

вода – 300 мл.

масло и сливочное масло для обжаривания

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку на 180 градусов (режим вверх-низ + конвекция).

2. В миске соединить фарш, гречку, натертый чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.

3. Сформировать шарики и выложить в форму для запекания. Выпекать 25 минут.

4. Для соуса в кастрюле разогреть масло и сливочное масло.

5. Обжарить порезанный кубиком лук до готовности.

6. Добавить муку, перемешать и жарить минуту.

7. Вливаем в соус воду, размешиваем и добавляем сметану.

8. Добавить соль и перец, перемешать и дать закипеть.

9. Вынуть гречаники из духовки и выложить к соусу.

10. Перемешать и готовить вместе на средне-низком нагреве 7 минут.

11. Добавить мелко порезанную петрушку, выключить нагрев и дать постоять 5 минут.

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