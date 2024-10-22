Осень – это время, когда на большую кухонную сцену выходят яблоки. Они наделены недюжинным вкусом и ароматом, которые способны создать настоящее осеннее настроение и принести уют в дом. Из яблок готовят варенье и всевозможные десерты.

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И в результате у вас остается огромное количество шкурок от этого фрукта, которые хозяйки обычно просто выбрасывают. Но существует много способов дать шкуркам от яблок новую жизнь и создать интересные блюда, которые точно понравятся всем. Где и как можно использовать кожуру от яблок, разбирался FoodOboz.

Яблочные чипсы

Шкурку можно смешать с корицей, сахаром и сливочным маслом, после чего обжарить. В результате получатся вкуснейшие и сладкие яблочные чипсы.

Яблочный чай

Положите в стакан яблочую кожуру, палочку корицы и мед. Залейте все кипятком и дайте немного настояться. Уже через некоторое время вы получите очень ароматный осенний напиток.

Смузи

Благодаря яблочной кожуре можно добавить сладкий привкус любому смузи, а также обогатить его клетчаткой. Между приготовлением этого продукта яблочную кожуру можно хранить в герметичном пакете в морозилке.

К салатам

Нарезав яблочную шкурку тонкими полосками, ее можно добавить в любой салат. Она не только украсит его внешний вид, но и прекрасно дополнит вкус, независимо от того, какие продукты еще используются.

Яблочный уксус

Приготовление яблочного уксуса – прекрасная причина сохранить не только кожуры, но и сердцевину фрукта. Смешав с сахаром и погрузив в воду яблочные обрезки легко превратить в порцию яблочного уксуса.

Избавление от пятен

Прокипятив кожуру в течение 30 минут в обычной воде, вы легко сможете отчистить от грязи любую посуду, сделанную из алюминия.

Блинчики и кексы

Измельченную кожуру можно добавлять к кексам или начинке для блинов. Она придаст изящный вкус яблока и повысит содержание клетчатки в любом из этих блюд.

Яблочный бульон

Готовый яблочный бульон станет отличным дополнением к коктейлям. Кроме этого, он прекрасно подходит в глазури к курице или овощам. Также его можно добавлять во время приготовления пончиков вместо воды.

Ликер

Ликер, приготовленный на яблочной кожуре, станет идеальным дополнением к любому осеннему коктейлю. А добавив несколько палочек корицы, невероятный аромат точно не оставит никого безразличным.

Добавление в овсянку

Мелко нарезанную яблочную кожуру можно добавлять к овсяной каше. Тогда вы получите яркий вкус блюда, которым будут смаковать даже привередливые дети.

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