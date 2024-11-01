Если вы не хотите, чтобы тыква, приобретенная для празднования Хеллоуина, испортилась и отправилась в мусорку – просто приготовьте из нее блюдо, которое точно понравится всем. Это может быть основное блюдо, десерт, кофейный напиток или даже суп.

Видео дня

Фудблогер с ником orim в TikTok рассказала рецепт необыкновенно вкусного тыквенного супа. Она утверждает, что блюдо имеет невероятный вкус и его точно следует попробовать всем.

Ингредиенты

Тыква

Морковь

Стебель сельдерея

Чеснок

Лук

Сливки или кокосовое молоко

Паприка

Соль

Черный чеснок сушеный

Имбирь сушеный

Способ приготовления

1. Тыкву разрезаем на большие куски на складываем на застеленный пергаментом противень.

2. Морковь разрезаем пополам и выкладываем на противень вместе с очищенным луком и сельдереем.

3. Выкладываем целые головки чеснока.

4. Выпекаем в духовке до готовности.

5. Все печеные овощи смешиваем в чаше блендера.

6. Добавляем сливки или кокосовое молоко.

7. Добавляем паприку и остальные специи.

8. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты из тыквы: