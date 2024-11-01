Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

Если вы не хотите, чтобы тыква, приобретенная для празднования Хеллоуина, испортилась и отправилась в мусорку – просто приготовьте из нее блюдо, которое точно понравится всем. Это может быть основное блюдо, десерт, кофейный напиток или даже суп.

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Фудблогер с ником orim в TikTok рассказала рецепт необыкновенно вкусного тыквенного супа. Она утверждает, что блюдо имеет невероятный вкус и его точно следует попробовать всем.

Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

Ингредиенты

  • Тыква
  • Морковь
  • Стебель сельдерея
  • Чеснок
  • Лук
  • Сливки или кокосовое молоко
  • Паприка
  • Соль
  • Черный чеснок сушеный
  • Имбирь сушеный

Способ приготовления

1. Тыкву разрезаем на большие куски на складываем на застеленный пергаментом противень.

Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

2. Морковь разрезаем пополам и выкладываем на противень вместе с очищенным луком и сельдереем.

3. Выкладываем целые головки чеснока.

4. Выпекаем в духовке до готовности.

Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

5. Все печеные овощи смешиваем в чаше блендера.

6. Добавляем сливки или кокосовое молоко.

7. Добавляем паприку и остальные специи.

Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить

8. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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