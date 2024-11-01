Не выбрасывайте тыквы после Хеллоуина: что можно из них приготовить
Если вы не хотите, чтобы тыква, приобретенная для празднования Хеллоуина, испортилась и отправилась в мусорку – просто приготовьте из нее блюдо, которое точно понравится всем. Это может быть основное блюдо, десерт, кофейный напиток или даже суп.
Фудблогер с ником orim в TikTok рассказала рецепт необыкновенно вкусного тыквенного супа. Она утверждает, что блюдо имеет невероятный вкус и его точно следует попробовать всем.
Ингредиенты
- Тыква
- Морковь
- Стебель сельдерея
- Чеснок
- Лук
- Сливки или кокосовое молоко
- Паприка
- Соль
- Черный чеснок сушеный
- Имбирь сушеный
Способ приготовления
1. Тыкву разрезаем на большие куски на складываем на застеленный пергаментом противень.
2. Морковь разрезаем пополам и выкладываем на противень вместе с очищенным луком и сельдереем.
3. Выкладываем целые головки чеснока.
4. Выпекаем в духовке до готовности.
5. Все печеные овощи смешиваем в чаше блендера.
6. Добавляем сливки или кокосовое молоко.
7. Добавляем паприку и остальные специи.
8. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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