Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

Если вы еще не полюбите рыбные котлеты – вы просто не умеете их готовить. На самом деле, это очень вкусное блюдо, которое, при правильном подборе ингредиентов и технологии приготовления, точно понравится всем.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в своем Instagram поделился своим рецептом приготовления рыбных котлет. Его выбор пал на тунца, вкус которого ни с чем не сравним. Также шеф-повар рассказал, что добавить в котлеты, чтобы они были сочными.

Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

Ингредиенты

  • Тунец – 1 б
  • Морковь – 1 шт
  • Кабачок – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Специи
  • Сок лимона – ½ шт
  • Яйца – 2-3 шт
  • Мука – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.

Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

2. Морковь и кабачок натереть на большой терке и добавить в тунец.

3. Лук нарезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.

Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

4. Добавить соль, перец, специи и сок лимона. Перемешать.

5. Добавить яйца и муку и снова перемешать.

Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности

6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

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