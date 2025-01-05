Если вы еще не полюбите рыбные котлеты – вы просто не умеете их готовить. На самом деле, это очень вкусное блюдо, которое, при правильном подборе ингредиентов и технологии приготовления, точно понравится всем.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в своем Instagram поделился своим рецептом приготовления рыбных котлет. Его выбор пал на тунца, вкус которого ни с чем не сравним. Также шеф-повар рассказал, что добавить в котлеты, чтобы они были сочными.

Ингредиенты

Тунец – 1 б

Морковь – 1 шт

Кабачок – 1 шт

Лук – 1 шт

Зелень

Соль

Перец

Специи

Сок лимона – ½ шт

Яйца – 2-3 шт

Мука – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.

2. Морковь и кабачок натереть на большой терке и добавить в тунец.

3. Лук нарезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.

4. Добавить соль, перец, специи и сок лимона. Перемешать.

5. Добавить яйца и муку и снова перемешать.

6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

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