Необычные рыбные котлеты из тунца: что добавить для сочности
Если вы еще не полюбите рыбные котлеты – вы просто не умеете их готовить. На самом деле, это очень вкусное блюдо, которое, при правильном подборе ингредиентов и технологии приготовления, точно понравится всем.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в своем Instagram поделился своим рецептом приготовления рыбных котлет. Его выбор пал на тунца, вкус которого ни с чем не сравним. Также шеф-повар рассказал, что добавить в котлеты, чтобы они были сочными.
Ингредиенты
- Тунец – 1 б
- Морковь – 1 шт
- Кабачок – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Зелень
- Соль
- Перец
- Специи
- Сок лимона – ½ шт
- Яйца – 2-3 шт
- Мука – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.
2. Морковь и кабачок натереть на большой терке и добавить в тунец.
3. Лук нарезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.
4. Добавить соль, перец, специи и сок лимона. Перемешать.
5. Добавить яйца и муку и снова перемешать.
6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
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