Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

На новогодний стол принято подавать изысканные блюда, поражающие не только своим вкусом, но внешним видом. Так, например, там всегда должны находиться интересные салаты.

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Одним из рецептов салата, который точно подойдет к новогоднему столу, в Instagram поделилась блогер Любовь Жуковская. Она рассказала, как из груши, хамона и сыра бри создать настоящий гастрономический шедевр.

Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

Ингредиенты

  • Груша – 400 гр
  • Грецкие орехи – 35 гр
  • Сливочное масло – 15 гр
  • Сыр бри – 100 гр
  • Хамон – 100 гр
  • Микс салата с рукколой – 120 гр

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок лимона – ½ шт
  • Мед – ½ ч.л.
  • Соль

Способ приготовления

1. Грушу нарезаем слайсами и выкладываем на сковороду со сливочным маслом и обжариваем. В процессе добавляем грецкие орехи.

Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

2. Готовим заправку, совмещая все ингредиенты.

3. На плоскую тарелку выкладываем микс салата.

Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

4. Выкладываем грушу с орехами и хамон, завернутый в розочку.

5. Нарезаем сыр бри на кубики и также выкладываем на салат.

Необычный и изысканный салат на праздничный стол: нужны груша, хамон и сыр бри.

6. Поливаем заправкой и подаем на стол.

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