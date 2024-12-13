На новогодний стол принято подавать изысканные блюда, поражающие не только своим вкусом, но внешним видом. Так, например, там всегда должны находиться интересные салаты.

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Одним из рецептов салата, который точно подойдет к новогоднему столу, в Instagram поделилась блогер Любовь Жуковская. Она рассказала, как из груши, хамона и сыра бри создать настоящий гастрономический шедевр.

Ингредиенты

Груша – 400 гр

Грецкие орехи – 35 гр

Сливочное масло – 15 гр

Сыр бри – 100 гр

Хамон – 100 гр

Микс салата с рукколой – 120 гр

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок лимона – ½ шт

Мед – ½ ч.л.

Соль

Способ приготовления

1. Грушу нарезаем слайсами и выкладываем на сковороду со сливочным маслом и обжариваем. В процессе добавляем грецкие орехи.

2. Готовим заправку, совмещая все ингредиенты.

3. На плоскую тарелку выкладываем микс салата.

4. Выкладываем грушу с орехами и хамон, завернутый в розочку.

5. Нарезаем сыр бри на кубики и также выкладываем на салат.

6. Поливаем заправкой и подаем на стол.

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