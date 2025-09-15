Осень – лучшее время, чтобы приготовить блюда из свежих овощей. Баклажаны и сладкий перец прекрасно сочетаются между собой, создавая гармоничный вкус и яркий аромат. Такая закуска готовится очень просто, а получается настолько вкусной, что может стать главной изюминкой стола. Ее можно подавать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо, а также брать с собой на пикник или в дорогу.

Идея приготовления пикантной осенней закуски из баклажанов и перца опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 небольшие шт.

сладкий перец – 1-2 шт.

петрушка (или другая зелень) – пучок

чеснок – 4-5 зубчиков

острый перец – по желанию

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

яблочный или обычный уксус – 1–2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сперва подготовьте баклажаны: очистите их от кожуры, нарежьте кусочками, посыпьте солью и залейте водой. Оставьте на 10 минут, чтобы ушла лишняя горечь.

2. После этого обжарьте баклажаны на растительном масле до появления золотистой корочки. На той же сковороде отдельно поджарьте сладкий перец, пока он не станет мягким, но сохранит форму.

3. Охлажденные баклажаны легко разделите на волокна и соедините с перцем. Добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок и по желанию немного острого перца.

4. Приготовьте заправку из оливкового масла, соевого соуса и уксуса. Полейте овощи и хорошо перемешайте.

5. Лучше всего оставить закуску мариноваться не менее 6 часов – за это время овощи пропитаются ароматами и станут еще более нежными. Впрочем, блюдо настолько аппетитное, что удержаться трудно, и его часто едят сразу после приготовления.

