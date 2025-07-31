Невероятные кабачки с творогом и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
30
Невероятные кабачки с творогом и сыром

Кабачки можно очень вкусно приготовить в духовке. Добавьте ароматные специи, а также сырную шапку, которая после запекания будет золотистой и очень аппетитной.

Идея приготовления запеченных кабачков под сырной шапкой опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Невероятные кабачки с творогом и сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для сырной шапки:

  • сыр – 100 г
  • укроп – 1/2 пучка
  • майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Невероятные кабачки с творогом и сыром

1. Кабачки помыть, почистить.

2. Нарезать кольцами по 1,5 см толщиной.

Невероятные кабачки с творогом и сыром

3. Посыпать специями и солью.

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут (чем моложе кабачки – тем меньше времени нужно для приготовления).

Невероятные кабачки с творогом и сыром

5. Сыр натереть.

Невероятные кабачки с творогом и сыром

6. Измельчить укроп.

Невероятные кабачки с творогом и сыром

7. Смешать все с майонезом, намазать на кабачки.

8. Выпекать еще 10 минут.

Невероятные кабачки с творогом и сыром

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