Кабачки можно очень вкусно приготовить в духовке. Добавьте ароматные специи, а также сырную шапку, которая после запекания будет золотистой и очень аппетитной.

Идея приготовления запеченных кабачков под сырной шапкой опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для сырной шапки:

сыр – 100 г

укроп – 1/2 пучка

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, почистить.

2. Нарезать кольцами по 1,5 см толщиной.

3. Посыпать специями и солью.

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут (чем моложе кабачки – тем меньше времени нужно для приготовления).

5. Сыр натереть.

6. Измельчить укроп.

7. Смешать все с майонезом, намазать на кабачки.

8. Выпекать еще 10 минут.

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