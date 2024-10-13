Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

Тыква – это самый популярный продукт осени. Из него готовят практически все разновидности блюд, от супов до кофейных напитков. Но самыми популярными всегда были остающиеся пироги.

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Тыквенные пироги получаются очень душистые и красивые и создают настоящее осеннее настроение. Как правильно приготовить тыквенный пирог с ароматом лимона и корицы так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram показала фудблогер с ником julia food blog ua.

Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

Ингредиенты для теста

  • Мука – 150 гр
  • Разрыхлитель – 3 гр
  • Сахарная пудра – 40 гр
  • Сливочное масло – 65 гр
  • Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для начинки

  • Тыквенное пюре – 500 гр
  • Сахар – 135 гр
  • Цедра лимона или апельсина – 1 ст.л.
  • Маскарпоне – 450 гр
  • Крахмал кукурузный – 30 гр
  • Жирные сливки – 70 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Ингредиенты комнатной температуры объединяем и вымешиваем венчиком до полной однородности.

Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

2. Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 0.3-0.4см.

3. Выкладываем на форму, прижимаем пальцами тесто ко дну и бокам формы, лишнее убираем.

Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

4. Начинку переливаем сразу на основание.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 37-40 мин.

Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ

6. Пирог немного поднимется, затем опустится. Даем ему полчаса постоять в форме, и только тогда вынимаем.

7. Можно подавать в горячем и холодном виде.

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