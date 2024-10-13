Тыква – это самый популярный продукт осени. Из него готовят практически все разновидности блюд, от супов до кофейных напитков. Но самыми популярными всегда были остающиеся пироги.

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Тыквенные пироги получаются очень душистые и красивые и создают настоящее осеннее настроение. Как правильно приготовить тыквенный пирог с ароматом лимона и корицы так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram показала фудблогер с ником julia food blog ua.

Ингредиенты для теста

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 3 гр

Сахарная пудра – 40 гр

Сливочное масло – 65 гр

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для начинки

Тыквенное пюре – 500 гр

Сахар – 135 гр

Цедра лимона или апельсина – 1 ст.л.

Маскарпоне – 450 гр

Крахмал кукурузный – 30 гр

Жирные сливки – 70 мл

Яйца – 2 шт

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Ингредиенты комнатной температуры объединяем и вымешиваем венчиком до полной однородности.

2. Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 0.3-0.4см.

3. Выкладываем на форму, прижимаем пальцами тесто ко дну и бокам формы, лишнее убираем.

4. Начинку переливаем сразу на основание.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 37-40 мин.

6. Пирог немного поднимется, затем опустится. Даем ему полчаса постоять в форме, и только тогда вынимаем.

7. Можно подавать в горячем и холодном виде.

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