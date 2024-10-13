Невероятный осенний пирог с тыквой: как необычно использовать этот овощ
Тыква – это самый популярный продукт осени. Из него готовят практически все разновидности блюд, от супов до кофейных напитков. Но самыми популярными всегда были остающиеся пироги.
Тыквенные пироги получаются очень душистые и красивые и создают настоящее осеннее настроение. Как правильно приготовить тыквенный пирог с ароматом лимона и корицы так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram показала фудблогер с ником julia food blog ua.
Ингредиенты для теста
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 3 гр
- Сахарная пудра – 40 гр
- Сливочное масло – 65 гр
- Яйцо – 1 шт
Ингредиенты для начинки
- Тыквенное пюре – 500 гр
- Сахар – 135 гр
- Цедра лимона или апельсина – 1 ст.л.
- Маскарпоне – 450 гр
- Крахмал кукурузный – 30 гр
- Жирные сливки – 70 мл
- Яйца – 2 шт
- Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Ингредиенты комнатной температуры объединяем и вымешиваем венчиком до полной однородности.
2. Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 0.3-0.4см.
3. Выкладываем на форму, прижимаем пальцами тесто ко дну и бокам формы, лишнее убираем.
4. Начинку переливаем сразу на основание.
5. Выпекаем при 180 градусах в течение 37-40 мин.
6. Пирог немного поднимется, затем опустится. Даем ему полчаса постоять в форме, и только тогда вынимаем.
7. Можно подавать в горячем и холодном виде.
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