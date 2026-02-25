Если нужно быстро приготовить сытное и полезное блюдо – используйте курицу и брокколи. Такие ингредиенты вдло сочетаются между собой и не требуют длительной обработки. К тому же, рецепт еще и достаточно бюджетный.

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и шпинатом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

кефир – 200 мл.

мука – 150 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 300 г

шпинат – 30 г

сыр – 100 г (можно сулугуни)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйцо, соль, перец и кефир.

2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченный шпинат, натертый сыр, соль и перец.

4. Смешайте начинку с тестом или выложите слоями в форму.

5. Запекайте при 180°С примерно 40 минут до румяной корочки.

6. Если куриное филе предварительно отварить, пирог будет готов уже через 20 минут, но текстура будет менее влажная.

