Невероятный рецепт запеканки с куриным филе и брокколи: как приготовить полезное блюдо
Если нужно быстро приготовить сытное и полезное блюдо – используйте курицу и брокколи. Такие ингредиенты вдло сочетаются между собой и не требуют длительной обработки. К тому же, рецепт еще и достаточно бюджетный.
Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и шпинатом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйцо – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- кефир – 200 мл.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 300 г
- шпинат – 30 г
- сыр – 100 г (можно сулугуни)
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске смешайте яйцо, соль, перец и кефир.
2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченный шпинат, натертый сыр, соль и перец.
4. Смешайте начинку с тестом или выложите слоями в форму.
5. Запекайте при 180°С примерно 40 минут до румяной корочки.
6. Если куриное филе предварительно отварить, пирог будет готов уже через 20 минут, но текстура будет менее влажная.
