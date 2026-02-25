Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Невероятный рецепт запеканки с куриным филе и брокколи: как приготовить полезное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Если нужно быстро приготовить сытное и полезное блюдо – используйте курицу и брокколи. Такие ингредиенты вдло сочетаются между собой и не требуют длительной обработки. К тому же, рецепт еще и достаточно бюджетный.

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и шпинатом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • яйцо – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • кефир – 200 мл.
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 300 г
  • шпинат – 30 г
  • сыр – 100 г (можно сулугуни)
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйцо, соль, перец и кефир.

2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченный шпинат, натертый сыр, соль и перец.

4. Смешайте начинку с тестом или выложите слоями в форму.

5. Запекайте при 180°С примерно 40 минут до румяной корочки.

6. Если куриное филе предварительно отварить, пирог будет готов уже через 20 минут, но текстура будет менее влажная.

