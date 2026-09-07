«Невидимый» яблочный пирог к чаю: как приготовить вкусную домашнюю выпечку

Есть яблоки и хочется приготовить что-нибудь простое к чаю? Попробуйте "Невидимый" яблочный пирог, в котором тонкие ломтики фруктов становятся основой всей выпечки. Тесто здесь очень легкое, поэтому готовый пирог получается нежным и сочным. На приготовление уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления нежного яблочного пирога опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

очищенные яблоки – 600 г

яйца – 3 шт.

молоко – 100 г

мука – 80 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, после чего нарежьте очень тонкими ломтиками. Именно тонкая нарезка поможет фруктам хорошо пропечься и сделает структуру пирога нежной.

2. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко, подсластитель, муку и разрыхлитель. Перемешайте массу до однородности, чтобы не осталось комочков.

3. Добавьте яблочные дольки в тесто и аккуратно перемешайте. Важно, чтобы тесто равномерно обволокло все яблоки.

4. Подготовьте форму для выпечки любым удобным способом и переложите в неё яблочную массу. Разровняйте поверхность и поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

5. Выпекайте примерно 40-50 минут. Точное время зависит от духовки, поэтому ориентируйтесь на готовность и легкое подрумянивание поверхности.

6. Дайте готовому пирогу немного остыть, после чего нарежьте на порционные кусочки и подавайте к чаю. Такой простой яблочный пирог хорошо подходит для домашнего стола, когда хочется быстро приготовить ароматную выпечку из доступных продуктов.

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