Нежная куриная печень со сливами: как вкусно приготовить

Куриную печень можно приготовить по-новому, если добавить к ней сочные сливы и сладкий карамелизованный лук. Такое сочетание на первый взгляд кажется необычным, но именно оно делает блюдо интересным. Печень получается нежной, а фрукты придают ей легкую сладость и сочность.

Идея приготовления сочной куриной печени со сливами опубликована на странице tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг.

лук – 2-3 крупных луковицы.

сливы – 607 шт.

сливочное масло – 50 г

сахар – 1 ст.л.

мука – для обваливания печени.

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте печень. Тщательно промойте ее холодной водой, удалите лишние пленки и прожилки, если они есть, после чего хорошо просушите бумажными полотенцами. Посолите кусочки и обваляйте их в небольшом количестве муки.

2. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Растопите на сковороде сливочное масло и выложите лук. Готовьте его на умеренном огне, периодически помешивая, чтобы он равномерно размягчался.

3. Когда лук станет мягким, добавьте сахар. Продолжайте обжаривать ещё несколько минут, пока он не приобретёт золотистый оттенок и лёгкую карамельную сладость. Не стоит жарить его на сильном огне, ведь сахар может быстро подгореть.

4. Подготовленную куриную печень выложите в форму для запекания. Сверху распределите карамелизованный лук. Сливы помойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте крупными кусочками. Разложите их поверх лука.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте примерно 20-25 минут. Точное время зависит от размера кусочков печени, поэтому не стоит передерживать блюдо в духовке.

6. Готовое блюдо подавайте горячим. Мягкая куриная печень, золотистый лук и сочные сливы хорошо сочетаются друг с другом, создавая необычный вкус без сложного приготовления.

7. Такой рецепт подойдет для домашнего обеда или ужина, когда хочется разнообразить привычное меню. Лучше всего выбирать спелые, но не слишком мягкие сливы, чтобы они сохранили форму во время запекания.

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