Нежная мясная подлива к любому гарниру: как приготовить

Мясная подлива хорошо сочетается с картофелем, макаронами, кашами и другими гарнирами. Он готовится из обычных продуктов, а весь процесс занимает не много времени. Мясо сначала обжаривается с луком, а затем тушится в сметанном соусе. В результате получается густая и ароматная подлива, которую удобно подавать к обеду или ужину.

Идея приготовления сочной мясной подливы к гарниру опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 500 г

лук – 1 шт.

сметана – 1-2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 150-200 мл

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала мясо нужно нарезать небольшими полосками. Кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились.

2. Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее мясо. Обжаривайте его на среднем огне, пока не испарится жидкость, выделяемая мясом.

3. После этого добавьте немного растительного масла и продолжайте жарить до появления легкой золотистой корочки.

4. Лук очистите и мелко нарежьте. Добавьте его к мясу, посолите и поперчите. Перемешайте и готовьте несколько минут, пока лук не станет мягким.

5. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте все ингредиенты. Мука поможет сделать соус гуще. Затем добавьте сметану и постепенно влейте воду, постоянно перемешивая, чтобы в соусе не образовались комочки.

6. Накройте сковороду крышкой и тушите мясо на небольшом огне примерно 20–30 минут. Время приготовления зависит от вида мяса и размера кусочков. При необходимости в конце можно добавить еще немного воды, если подлива получилась слишком густой.

7. Готовую мясную подливу подавайте горячей. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой или другой крупой.

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