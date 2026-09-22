Нежная мясная подлива к любому гарниру: как приготовить
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Мясная подлива хорошо сочетается с картофелем, макаронами, кашами и другими гарнирами. Он готовится из обычных продуктов, а весь процесс занимает не много времени. Мясо сначала обжаривается с луком, а затем тушится в сметанном соусе. В результате получается густая и ароматная подлива, которую удобно подавать к обеду или ужину.
Идея приготовления сочной мясной подливы к гарниру опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 1-2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 150-200 мл
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала мясо нужно нарезать небольшими полосками. Кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились.
2. Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее мясо. Обжаривайте его на среднем огне, пока не испарится жидкость, выделяемая мясом.
3. После этого добавьте немного растительного масла и продолжайте жарить до появления легкой золотистой корочки.
4. Лук очистите и мелко нарежьте. Добавьте его к мясу, посолите и поперчите. Перемешайте и готовьте несколько минут, пока лук не станет мягким.
5. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте все ингредиенты. Мука поможет сделать соус гуще. Затем добавьте сметану и постепенно влейте воду, постоянно перемешивая, чтобы в соусе не образовались комочки.
6. Накройте сковороду крышкой и тушите мясо на небольшом огне примерно 20–30 минут. Время приготовления зависит от вида мяса и размера кусочков. При необходимости в конце можно добавить еще немного воды, если подлива получилась слишком густой.
7. Готовую мясную подливу подавайте горячей. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой или другой крупой.
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