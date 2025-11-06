Печень – это простое и доступное блюдо, которое можно приготовить буквально за полчаса. Она прекрасно сочетается с карамелизированным луком, приобретая мягкий вкус и нежную текстуру. Такой вариант идеально подходит для обеда или ужина – сытно, ароматно и без лишних усилий. Главное – не пересушить печень, чтобы она оставалась сочной, а карамелизированный лук придаст блюду особую сладость и аппетитный вид.

Идея приготовления сочной печени с карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

печень – 400-500 г

мука – 3-4 ст.л.

лук – 2-3 шт.

сливочное масло – для жарки

сахар – 1 ч.л. (без горки)

соль, черный перец – по вкусу

вода – 50-70 мл.

Способ приготовления:

1. Печень промойте, очистите от пленок и нарежьте тонкими пластинками.

2. Обваляйте каждый кусочек в муке.

3. Разогрейте сковородку, добавьте сливочное масло и обжарьте печень с обеих сторон до золотистой корочки – примерно по 2-3 минуты.

4. После этого посолите и поперчите, а затем временно переложите в тарелку.

5. На той же сковородке приготовьте карамелизированный лук.

6. Нарежьте его полукольцами, обжарьте на сливочном масле до прозрачности, добавьте сахар и тушите на медленном огне, пока лук не приобретет красивый карамельный цвет.

7. Добавьте к луку обжаренную печень, влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 7-10 минут на слабом огне.

8. Готовое блюдо подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или гречкой.

9. Печень получается нежной, а сладкий карамельный лук подчеркивает ее вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: