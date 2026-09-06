Нежная тушеная рыба с овощами: просто тает во рту

Тушеная рыба с овощами – отличный вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-то простое и в то же время вкусное. Нежное филе хорошо сочетается с сочными овощами и кремовым соусом. Особый вкус блюду придают свежие помидоры, чеснок и плавленый сыр. Готовится такая рыба довольно просто, а результат получается сочным и ароматным.

Идея приготовления нежной тушеной рыбы в йогуртовом соусе опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты:

филе путаса – 1 кг

лук репчатый – 4 шт.

морковь – 2 шт.

свежие помидоры – по вкусу

натуральный йогурт – 300 мл.

плавленый сыр – 1 шт.

гранулированный чеснок – по вкусу

сушеный базилик – по вкусу

сушеные томаты – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

укроп – по вкусу

петрушка – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Филе путасу разморозьте, если оно заморожено, промойте и хорошо просушите. Нарежьте рыбу порционными кусочками, посолите и поперчите. Пока рыба готовится, можно заняться овощами.

2. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь также очистите, а затем нарежьте кружочками. Свежие помидоры нарежьте небольшими кусочками.

3. В глубокой сковороде разогрейте немного растительного масла. Выложите лук и морковь и тушите на умеренном огне, периодически перемешивая. Овощи должны стать мягкими, но не подгореть.

4. Когда лук и морковь достаточно протушатся, добавьте нарезанные свежие помидоры. Перемешайте овощи и продолжайте готовить, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок. Именно он станет основой для ароматного соуса.

5. После этого добавьте гранулированный чеснок, сушеный базилик и сушеные помидоры. Перемешайте и тушите все вместе еще несколько минут, чтобы специи и чеснок придали овощам насыщенный аромат.

6. Затем добавьте в овощную смесь плавленый сыр. Перемешивайте, пока он не начнёт полностью растворяться и смешиваться с соком из помидоров. После этого влейте натуральный йогурт и хорошо перемешайте. Должен получиться однородный кремовый соус.

7. Когда овощной соус будет готов, выложите сверху кусочки подготовленного филе путасу. Аккуратно распределите их по сковороде, чтобы рыба соприкасалась с соусом.

8. Накройте сковороду крышкой и тушите рыбу на слабом огне примерно 15–20 минут. Не нужно часто перемешивать блюдо, чтобы кусочки филе остались целыми. За это время рыба приготовится, а соус станет гуще и хорошо пропитает филе.

9. В конце попробуйте соус и, при необходимости, добавьте ещё немного соли или чёрного перца. Готовую тушёную рыбу посыпьте свежим укропом и петрушкой и оставьте под крышкой ещё на несколько минут.

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