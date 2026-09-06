Нежная тушеная рыба с овощами: просто тает во рту
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Тушеная рыба с овощами – отличный вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-то простое и в то же время вкусное. Нежное филе хорошо сочетается с сочными овощами и кремовым соусом. Особый вкус блюду придают свежие помидоры, чеснок и плавленый сыр. Готовится такая рыба довольно просто, а результат получается сочным и ароматным.
Идея приготовления нежной тушеной рыбы в йогуртовом соусе опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе путаса – 1 кг
- лук репчатый – 4 шт.
- морковь – 2 шт.
- свежие помидоры – по вкусу
- натуральный йогурт – 300 мл.
- плавленый сыр – 1 шт.
- гранулированный чеснок – по вкусу
- сушеный базилик – по вкусу
- сушеные томаты – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- укроп – по вкусу
- петрушка – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Филе путасу разморозьте, если оно заморожено, промойте и хорошо просушите. Нарежьте рыбу порционными кусочками, посолите и поперчите. Пока рыба готовится, можно заняться овощами.
2. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь также очистите, а затем нарежьте кружочками. Свежие помидоры нарежьте небольшими кусочками.
3. В глубокой сковороде разогрейте немного растительного масла. Выложите лук и морковь и тушите на умеренном огне, периодически перемешивая. Овощи должны стать мягкими, но не подгореть.
4. Когда лук и морковь достаточно протушатся, добавьте нарезанные свежие помидоры. Перемешайте овощи и продолжайте готовить, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок. Именно он станет основой для ароматного соуса.
5. После этого добавьте гранулированный чеснок, сушеный базилик и сушеные помидоры. Перемешайте и тушите все вместе еще несколько минут, чтобы специи и чеснок придали овощам насыщенный аромат.
6. Затем добавьте в овощную смесь плавленый сыр. Перемешивайте, пока он не начнёт полностью растворяться и смешиваться с соком из помидоров. После этого влейте натуральный йогурт и хорошо перемешайте. Должен получиться однородный кремовый соус.
7. Когда овощной соус будет готов, выложите сверху кусочки подготовленного филе путасу. Аккуратно распределите их по сковороде, чтобы рыба соприкасалась с соусом.
8. Накройте сковороду крышкой и тушите рыбу на слабом огне примерно 15–20 минут. Не нужно часто перемешивать блюдо, чтобы кусочки филе остались целыми. За это время рыба приготовится, а соус станет гуще и хорошо пропитает филе.
9. В конце попробуйте соус и, при необходимости, добавьте ещё немного соли или чёрного перца. Готовую тушёную рыбу посыпьте свежим укропом и петрушкой и оставьте под крышкой ещё на несколько минут.
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