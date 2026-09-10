Нежная творожная запеканка без сахара: просто тает во рту

Сырная запеканка отлично подходит для домашнего завтрака или в качестве десерта к чаю. Для этого рецепта не нужно долго замешивать тесто или готовить сложную начинку. Достаточно просто взбить все ингредиенты блендером, а затем поставить форму в духовку. Спелый банан придает запеканке приятный вкус, поэтому дополнительно добавлять сахар не нужно.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана или йогурт – 150 г

спелый банан – 1 шт.

мука или крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Переложите творог в чашу блендера. Добавьте яйца, сметану или йогурт, очищенный спелый банан и две столовые ложки муки или крахмала.

2. Взбейте все ингредиенты блендером до однородной консистенции. Масса должна получиться гладкой, без крупных комочков творога и кусочков банана.

3. Готовую творожную смесь перелейте в форму для запекания и разровняйте поверхность.

4. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

5. Выпекайте запеканку примерно 40-45 минут. Когда верх хорошо подрумянится, достаньте десерт из духовки и дайте ему немного остыть.

6. После этого творожную запеканку можно нарезать на порционные кусочки и подавать к столу.

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