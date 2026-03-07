Нежная творожная запеканка – любимое блюдо во многих семьях. Можно есть просто с чаем или в качестве полноценного перекуса. Для начинки используйте любимые ягоды, например клубнику.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% или 9% – 700 г творога 700 г

яйца – 3 шт.

сахар – 110 г или сахарозаменитель

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

манка – 60 г

сметана – 200 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, мелкую соли.

2. Все взбить до рыхлой массы.

3. Всыпьте сыр.

5. Добавить манку и сметану.

6. Взбить погружным блендером до однородной массы.

7. Выложить в форму, застеленную пергаментом и, по желанию, добавить ягоды.

8. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на час.

