Нежная творожная запеканка, которая просто тает во рту: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Нежная творожная запеканка – любимое блюдо во многих семьях. Можно есть просто с чаем или в качестве полноценного перекуса. Для начинки используйте любимые ягоды, например клубнику.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог 5% или 9% – 700 г творога 700 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 110 г или сахарозаменитель
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка
  • манка – 60 г
  • сметана – 200 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, мелкую соли.

2. Все взбить до рыхлой массы.

3. Всыпьте сыр.

5. Добавить манку и сметану.

6. Взбить погружным блендером до однородной массы.

7. Выложить в форму, застеленную пергаментом и, по желанию, добавить ягоды.

8. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

