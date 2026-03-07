Все рецепты
Нежная творожная запеканка, которая просто тает во рту: делимся простым рецептом
Нежная творожная запеканка – любимое блюдо во многих семьях. Можно есть просто с чаем или в качестве полноценного перекуса. Для начинки используйте любимые ягоды, например клубнику.
Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% или 9% – 700 г творога 700 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 110 г или сахарозаменитель
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- манка – 60 г
- сметана – 200 г
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, мелкую соли.
2. Все взбить до рыхлой массы.
3. Всыпьте сыр.
5. Добавить манку и сметану.
6. Взбить погружным блендером до однородной массы.
7. Выложить в форму, застеленную пергаментом и, по желанию, добавить ягоды.
8. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на час.
