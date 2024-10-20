Печеночный паштет – это классика среди закусок. Он может подаваться как на каждый день, так и служить прекрасным украшением праздничного стола.

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Как приготовить самый нежный в мире печеночный паштет, который понравится даже ненавидящим этот продукт, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Она утверждает, что это вкуснейшее сочетание печени и кисло-сладкого желе.

Ингредиенты для паштета

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Куриная печень – 500 гр

Сливочное масло – 20 гр

Соль

Перец

Сливки 10-15% – 200 мл

Ингредиенты для ягодного желе

Желатин – 5 гр

Вода – 25 мл

Любые ягоды (лучше всего подходят черная смородина клюква и вишня) – 200 гр

Вода – 100 мл

Сахар – 15 гр

Способ приготовления паштета

1. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до золотистости.

2. Отдельно до готовности жарим промытую печень в течение 10 минут. В конце добавляем соль, перец, масло и перемешиваем.

3. Поворачиваем лук с морковью, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой в течение 10 минут на минимальном огне.

4. Пробиваем блендером до однородной массы и кладем в удобную для емкости.

Способ приготовления ягодного желе.

1. Желатин заливаем прохладной водой на 15 минут.

2. Свежие или размороженные ягоды с водой и сахаром доводим до кипения и варим несколько минут.

3. Перетираем через сито, добавляем растопленный желатин и перемешиваем.

4. Немножко охлаждаем и выливаем сверху на паштет.

5. Отправляем в холодильник до полного застывания желе.

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