Нежнейший печеночный паштет с ягодным желе: как приготовить вкусную закуску
Печеночный паштет – это классика среди закусок. Он может подаваться как на каждый день, так и служить прекрасным украшением праздничного стола.
Как приготовить самый нежный в мире печеночный паштет, который понравится даже ненавидящим этот продукт, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Она утверждает, что это вкуснейшее сочетание печени и кисло-сладкого желе.
Ингредиенты для паштета
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Куриная печень – 500 гр
- Сливочное масло – 20 гр
- Соль
- Перец
- Сливки 10-15% – 200 мл
Ингредиенты для ягодного желе
- Желатин – 5 гр
- Вода – 25 мл
- Любые ягоды (лучше всего подходят черная смородина клюква и вишня) – 200 гр
- Вода – 100 мл
- Сахар – 15 гр
Способ приготовления паштета
1. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до золотистости.
2. Отдельно до готовности жарим промытую печень в течение 10 минут. В конце добавляем соль, перец, масло и перемешиваем.
3. Поворачиваем лук с морковью, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой в течение 10 минут на минимальном огне.
4. Пробиваем блендером до однородной массы и кладем в удобную для емкости.
Способ приготовления ягодного желе.
1. Желатин заливаем прохладной водой на 15 минут.
2. Свежие или размороженные ягоды с водой и сахаром доводим до кипения и варим несколько минут.
3. Перетираем через сито, добавляем растопленный желатин и перемешиваем.
4. Немножко охлаждаем и выливаем сверху на паштет.
5. Отправляем в холодильник до полного застывания желе.
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