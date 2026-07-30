Нежное шоколадно-банановое суфле: простой десерт, который не нужно выпекать

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
138
Рецепт шоколадного суфле без выпечки
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Шоколадно-банановое суфле без выпечки – это простой десерт, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Он получается нежным, ароматным и обладает насыщенным шоколадным вкусом с легкой банановой сладостью. Для приготовления понадобится всего несколько минут активного времени и холодильник для застывания. Такой десерт прекрасно подойдет к чашке кофе или чая.

Идея приготовления шоколадно-бананового суфле без выпечки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт шоколадно-бананового суфле

Ингредиенты:

  • спелые бананы – 250 г
  • ряженка – 400 г
  • какао-порошок – 20 г
  • желатин – 20 г
  • холодная вода – 80 мл
  • орехи – 40 г
  • подсластитель или сахар – по вкусу
  • ванилин – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем ингредиенты в чаше блендера

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10-15 минут для набухания. После этого подогрейте его на слабом огне или в микроволновой печи до полного растворения. Не доводите смесь до кипения.

2. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками. Поместите их в чашу блендера.

Выливаем массу в форму

3. Добавьте ряженку, какао-порошок, орехи, ванилин и подсластитель. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.

4. Влейте растворенный желатин в шоколадно-банановую массу и еще раз взбейте в течение нескольких секунд.

Посыпаем какао

5. Разлейте суфле по порционным креманкам, стаканам или небольшим силиконовым формам.

6. Поставьте десерт в холодильник на 3-4 часа или оставьте на ночь до полного застывания.

Готовый десерт

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