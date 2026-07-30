Нежное шоколадно-банановое суфле: простой десерт, который не нужно выпекать
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Шоколадно-банановое суфле без выпечки – это простой десерт, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Он получается нежным, ароматным и обладает насыщенным шоколадным вкусом с легкой банановой сладостью. Для приготовления понадобится всего несколько минут активного времени и холодильник для застывания. Такой десерт прекрасно подойдет к чашке кофе или чая.
Идея приготовления шоколадно-бананового суфле без выпечки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- спелые бананы – 250 г
- ряженка – 400 г
- какао-порошок – 20 г
- желатин – 20 г
- холодная вода – 80 мл
- орехи – 40 г
- подсластитель или сахар – по вкусу
- ванилин – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10-15 минут для набухания. После этого подогрейте его на слабом огне или в микроволновой печи до полного растворения. Не доводите смесь до кипения.
2. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками. Поместите их в чашу блендера.
3. Добавьте ряженку, какао-порошок, орехи, ванилин и подсластитель. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.
4. Влейте растворенный желатин в шоколадно-банановую массу и еще раз взбейте в течение нескольких секунд.
5. Разлейте суфле по порционным креманкам, стаканам или небольшим силиконовым формам.
6. Поставьте десерт в холодильник на 3-4 часа или оставьте на ночь до полного застывания.
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