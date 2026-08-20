Шоколадное брауни легко приготовить дома из простых продуктов. Десерт получается насыщенным, ароматным и с приятной влажной серединкой. Главное – не передержать его в духовке, чтобы сохранить характерную для брауни нежную текстуру.

Идея приготовления шоколадного брауни к чаю опубликована на странице irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

темный шоколад 50–55% – 300 г

сливочное масло – 225 г

яйца – 4-5 шт. (240 г)

сахар – 270 г

мука – 105 г

какао-порошок – 45 г

Способ приготовления:

1. Сначала разломайте шоколад на кусочки и вместе со сливочным маслом растопите на водяной бане. Также это можно сделать в микроволновой печи, нагревая смесь короткими интервалами. Перемешайте до гладкой однородной массы и оставьте её на несколько минут, чтобы она немного остыла.

2. Отдельно смешайте яйца с сахаром. Взбивать их до пышной пены не нужно, достаточно перемешать до однородности. Это поможет сохранить плотную и характерную для брауни структуру.

3. Когда шоколадная смесь немного остынет, влейте ее к яйцам с сахаром и хорошо перемешайте. Муку и какао просейте через сито, после чего постепенно добавьте в жидкую основу.

4. Перемешивайте тесто лопаткой только до тех пор, пока сухие ингредиенты полностью не исчезнут. Не стоит долго вымешивать массу, ведь готовый брауни должен оставаться нежным и немного влажным внутри.

5. Застелите форму для выпечки пергаментом и переложите в нее шоколадное тесто. Разровняйте поверхность и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов.

6. Выпекайте брауни примерно 25-30 минут. Точное время зависит от размера формы и особенностей духовки. Готовый десерт должен иметь подрумянившуюся корочку, но оставаться немного мягким в центре.

7. После выпечки не спешите нарезать брауни. Дайте ему полностью остыть в форме, а затем разделите на порционные кусочки. По желанию десерт можно подать к чаю, кофе или дополнить шариком мороженого.

8. Этот рецепт подойдет тем, кто ищет способ приготовить шоколадное брауни в домашних условиях без сложных кулинарных приемов. Насыщенный шоколадный вкус и нежная серединка делают этот десерт отличным вариантом для обычного чаепития или домашнего угощения.

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