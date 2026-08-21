Нежное яблочное суфле: готовится без сахара

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
453
Рецепт яблочного суфле
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Если дома есть несколько яблок и спелый банан, из них можно приготовить нежный десерт без сложного теста и длительной выпечки. Яблочное суфле получается лёгким, воздушным и имеет приятный фруктовый вкус. Для сладости достаточно спелого банана, поэтому дополнительный сахар в рецепте не нужен. На приготовление уйдет всего несколько минут, а затем десерт должен застыть в холодильнике.

Идея приготовления нежного суфле из яблок опубликована на странице mil alexx fit в Instagram.

Рецепт яблочного суфле

Ингредиенты:

  • вода – 75 г
  • желатин – 15 г
  • очищенные яблоки – 300 г
  • спелый банан – 1 шт.
  • белый натуральный йогурт – 100 мл.
  • корица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1-2 ч.л.
  • протеин – 40 г (по желанию)

Способ приготовления:

Нарезаем яблоки

1. Сначала залейте желатин водой и оставьте его набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

2. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Сразу же добавьте лимонный сок и перемешайте, чтобы фрукты не потемнели.

Добавляем к яблокам необходимые ингредиенты

3. Переложите яблоки в чашу блендера. Добавьте спелый банан, натуральный йогурт, корицу и, по желанию, протеин. Всё взбейте до однородной консистенции.

Взбиваем до однородности

4. Разбухший желатин растопите до жидкого состояния, не доводя его до кипения. Влейте его в фруктовую смесь и еще раз быстро взбейте блендером, чтобы желатин равномерно распределился.

Разливаем в формы

5. Готовую массу разлейте по порционным креманкам или небольшим формочкам. Поставьте в холодильник примерно на один час, чтобы суфле хорошо застыло.

Готовое суфле

6. Перед подачей десерт можно украсить тонкими ломтиками яблока, корицей или несколькими ягодами. Благодаря порционной подаче яблочное суфле хорошо смотрится не только в качестве домашнего десерта, но и на праздничном столе.

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