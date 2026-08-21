Если дома есть несколько яблок и спелый банан, из них можно приготовить нежный десерт без сложного теста и длительной выпечки. Яблочное суфле получается лёгким, воздушным и имеет приятный фруктовый вкус. Для сладости достаточно спелого банана, поэтому дополнительный сахар в рецепте не нужен. На приготовление уйдет всего несколько минут, а затем десерт должен застыть в холодильнике.

Идея приготовления нежного суфле из яблок опубликована на странице mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 75 г

желатин – 15 г

очищенные яблоки – 300 г

спелый банан – 1 шт.

белый натуральный йогурт – 100 мл.

корица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1-2 ч.л.

протеин – 40 г (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сначала залейте желатин водой и оставьте его набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

2. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Сразу же добавьте лимонный сок и перемешайте, чтобы фрукты не потемнели.

3. Переложите яблоки в чашу блендера. Добавьте спелый банан, натуральный йогурт, корицу и, по желанию, протеин. Всё взбейте до однородной консистенции.

4. Разбухший желатин растопите до жидкого состояния, не доводя его до кипения. Влейте его в фруктовую смесь и еще раз быстро взбейте блендером, чтобы желатин равномерно распределился.

5. Готовую массу разлейте по порционным креманкам или небольшим формочкам. Поставьте в холодильник примерно на один час, чтобы суфле хорошо застыло.

6. Перед подачей десерт можно украсить тонкими ломтиками яблока, корицей или несколькими ягодами. Благодаря порционной подаче яблочное суфле хорошо смотрится не только в качестве домашнего десерта, но и на праздничном столе.

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