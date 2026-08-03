Нежные домашние вареники с маком и творогом: добавьте внутрь сочную вишневую начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
324
Оригинальный рецепт вареников с вишнями
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Вареники – это блюдо, которое всегда напоминает о домашней кухне. Сочетание нежного теста, творожной начинки и сочной вишни делает их особенно вкусными. Такой вариант вареников можно приготовить как для семейного обеда, так и для уютного домашнего чаепития.

Идея приготовления домашних вареников с маком и творогом опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Рецепт вареников с маком, творогом и вишнями

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • растопленное сливочное масло – 15 г
  • мука – 150 г
  • кипяченая охлажденная вода – 35 мл
  • сухой мак – 2 ч.л.

Для начинки:

  • творог – 150 г
  • яичный белок – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 10 г

Для вишневого соуса:

  • вишня – 200 г
  • сахар или сахарозаменитель – 15 г
  • сливочное масло – 15 г
  • сметана – для подачи

Способ приготовления:

Вырезаем кружочки

1. В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, соль, растопленное сливочное масло и воду. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое эластичное тесто.

2. Рабочую поверхность посыпьте маком. Выложите на неё тесто и раскатайте его скалкой, чтобы мак равномерно распределился по всей поверхности.

Выкладываем начинку

3. Для начинки смешайте творог с яичным белком, щепоткой соли и ванильным сахаром. Масса должна быть однородной и нежной.

4. Раскатанное тесто нарежьте кружочками, в центр каждого выложите творожную начинку и тщательно зажмите края. Вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности.

Формируем вареники

5. Отдельно приготовьте вишневый соус. Для этого прогрейте ягоды на сковороде, добавьте сахар или сахарозаменитель и немного сливочного масла. Доведите смесь до мягкости и легкого загустения.

6. Готовые вареники подавайте со сметаной и тёплым вишнёвым соусом. Благодаря сочетанию мака, творога и сочной вишни блюдо получается ароматным, нежным и прекрасно подходит для домашнего меню.

Готовые вареники

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