Нежные домашние вареники с маком и творогом: добавьте внутрь сочную вишневую начинку
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Вареники – это блюдо, которое всегда напоминает о домашней кухне. Сочетание нежного теста, творожной начинки и сочной вишни делает их особенно вкусными. Такой вариант вареников можно приготовить как для семейного обеда, так и для уютного домашнего чаепития.
Идея приготовления домашних вареников с маком и творогом опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- растопленное сливочное масло – 15 г
- мука – 150 г
- кипяченая охлажденная вода – 35 мл
- сухой мак – 2 ч.л.
Для начинки:
- творог – 150 г
- яичный белок – 1 шт.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
Для вишневого соуса:
- вишня – 200 г
- сахар или сахарозаменитель – 15 г
- сливочное масло – 15 г
- сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, соль, растопленное сливочное масло и воду. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое эластичное тесто.
2. Рабочую поверхность посыпьте маком. Выложите на неё тесто и раскатайте его скалкой, чтобы мак равномерно распределился по всей поверхности.
3. Для начинки смешайте творог с яичным белком, щепоткой соли и ванильным сахаром. Масса должна быть однородной и нежной.
4. Раскатанное тесто нарежьте кружочками, в центр каждого выложите творожную начинку и тщательно зажмите края. Вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности.
5. Отдельно приготовьте вишневый соус. Для этого прогрейте ягоды на сковороде, добавьте сахар или сахарозаменитель и немного сливочного масла. Доведите смесь до мягкости и легкого загустения.
6. Готовые вареники подавайте со сметаной и тёплым вишнёвым соусом. Благодаря сочетанию мака, творога и сочной вишни блюдо получается ароматным, нежным и прекрасно подходит для домашнего меню.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: