Вареники – это блюдо, которое всегда напоминает о домашней кухне. Сочетание нежного теста, творожной начинки и сочной вишни делает их особенно вкусными. Такой вариант вареников можно приготовить как для семейного обеда, так и для уютного домашнего чаепития.

Идея приготовления домашних вареников с маком и творогом опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

растопленное сливочное масло – 15 г

мука – 150 г

кипяченая охлажденная вода – 35 мл

сухой мак – 2 ч.л.

Для начинки:

творог – 150 г

яичный белок – 1 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

Для вишневого соуса:

вишня – 200 г

сахар или сахарозаменитель – 15 г

сливочное масло – 15 г

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, соль, растопленное сливочное масло и воду. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое эластичное тесто.

2. Рабочую поверхность посыпьте маком. Выложите на неё тесто и раскатайте его скалкой, чтобы мак равномерно распределился по всей поверхности.

3. Для начинки смешайте творог с яичным белком, щепоткой соли и ванильным сахаром. Масса должна быть однородной и нежной.

4. Раскатанное тесто нарежьте кружочками, в центр каждого выложите творожную начинку и тщательно зажмите края. Вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности.

5. Отдельно приготовьте вишневый соус. Для этого прогрейте ягоды на сковороде, добавьте сахар или сахарозаменитель и немного сливочного масла. Доведите смесь до мягкости и легкого загустения.

6. Готовые вареники подавайте со сметаной и тёплым вишнёвым соусом. Благодаря сочетанию мака, творога и сочной вишни блюдо получается ароматным, нежным и прекрасно подходит для домашнего меню.

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