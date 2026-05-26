Нежные фрикадельки из индейки в сливочном соусе: лучше привычных котлет
Фрикадельки из индейки в сливочном соусе – отличная альтернатива привычным котлетам на каждый день. Блюдо получается очень нежным, сочным и ароматным, а густой сливочный соус идеально дополняет мясо и гарнир. Особенно хорошо такие фрикадельки сочетаются с пастой или картофельным пюре. Для рецепта не нужны сложные ингредиенты, а готовится все достаточно просто. Такой домашний ужин точно понравится всей семье.
Идея приготовления нежных фрикаделек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера katherine.khoma в Instagram.
Ингредиенты для фрикаделек:
- фарш из индейки – 800-900 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- твердый сыр – 50 г
- панировочные сухари – 30 г
- яйцо – 1 шт.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- зелень – 1-2 ст.л.
- оливковое масло – для обжаривания
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- молоко – 350 мл.
- бульон – 200-350 мл.
- крем-сыр – 200 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Ингредиенты для гарнира:
- паста – 400 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В большой миске соедините фарш из индейки, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, натертый сыр, панировочные сухари, яйцо, зелень и специи. Хорошо перемешайте массу до однородности.
2. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.
3. Разогрейте сковородку с оливковым маслом. Обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки примерно по 3-5 минут. Затем переложите их на отдельную тарелку.
4. Для соуса возьмите глубокую сковородку или сотейник. Растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте. Готовьте примерно минуту, чтобы масса стала легко золотистой.
5. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.
6. Добавьте крем-сыр и перемешайте до гладкой консистенции. После этого частями вливайте бульон, регулируя густоту соуса. Посолите и поперчите по вкусу.
7. Верните фрикадельки в соус и тушите на среднем огне примерно 15-20 минут до полной готовности.
8. Отдельно отварите пасту в подсоленной воде и слейте жидкость.
9. Подавайте пасту вместе с нежными фрикадельками и большим количеством сливочного соуса. По желанию посыпьте блюдо свежей зеленью.
