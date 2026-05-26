Нежные фрикадельки из индейки в сливочном соусе: лучше привычных котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
138
Фрикадельки из индейки в сливочном соусе – отличная альтернатива привычным котлетам на каждый день. Блюдо получается очень нежным, сочным и ароматным, а густой сливочный соус идеально дополняет мясо и гарнир. Особенно хорошо такие фрикадельки сочетаются с пастой или картофельным пюре. Для рецепта не нужны сложные ингредиенты, а готовится все достаточно просто. Такой домашний ужин точно понравится всей семье.

Идея приготовления нежных фрикаделек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера katherine.khoma в Instagram.

Ингредиенты для фрикаделек:

  • фарш из индейки – 800-900 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • твердый сыр – 50 г
  • панировочные сухари – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • зелень – 1-2 ст.л.
  • оливковое масло – для обжаривания

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 2 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • молоко – 350 мл.
  • бульон – 200-350 мл.
  • крем-сыр – 200 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Ингредиенты для гарнира:

  • паста – 400 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большой миске соедините фарш из индейки, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, натертый сыр, панировочные сухари, яйцо, зелень и специи. Хорошо перемешайте массу до однородности.

2. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.

3. Разогрейте сковородку с оливковым маслом. Обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки примерно по 3-5 минут. Затем переложите их на отдельную тарелку.

4. Для соуса возьмите глубокую сковородку или сотейник. Растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте. Готовьте примерно минуту, чтобы масса стала легко золотистой.

5. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

6. Добавьте крем-сыр и перемешайте до гладкой консистенции. После этого частями вливайте бульон, регулируя густоту соуса. Посолите и поперчите по вкусу.

7. Верните фрикадельки в соус и тушите на среднем огне примерно 15-20 минут до полной готовности.

8. Отдельно отварите пасту в подсоленной воде и слейте жидкость.

9. Подавайте пасту вместе с нежными фрикадельками и большим количеством сливочного соуса. По желанию посыпьте блюдо свежей зеленью.

