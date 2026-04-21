Нежные креветки в медовом соусе: делимся самым простым рецептом морепродуктов
Нежные креветки в медовом соусе – это простое блюдо, которое легко приготовить дома за считанные минуты. Оно хорошо подходит как для быстрого ужина, так и для праздничного стола. Сочетание сладкого меда, соевого соуса и чеснока создает насыщенный и сбалансированный вкус. Для приготовления не нужно сложных ингредиентов или специальных навыков. Все готовится быстро и получается очень вкусно.
Идея приготовления пикантных креветок в медовом соусе опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки – 300-400 г
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 50 мл.
- мед – 1 ст.л.
- лимонный сок – по вкусу
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Креветки очистите от панциря и при необходимости удалите кишечную жилку. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед и немного лимонного сока до однородности.
2. Разогрейте сковородку и растопите сливочное масло.
3. Выложите подготовленные креветки и обжаривайте их на среднем огне примерно 2-3 минуты, пока они изменят цвет и станут нежными.
4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще около 30 секунд, чтобы он раскрыл аромат.
5. После этого влейте подготовленный соус, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще на 1-2 минуты.
6. За это время соус слегка загустеет и равномерно покроет креветки.
7. Подавайте блюдо горячим, сразу после приготовления. Такие креветки хорошо сочетаются с рисом, овощами или могут подаваться как самостоятельная закуска.
