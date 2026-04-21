Нежные креветки в медовом соусе – это простое блюдо, которое легко приготовить дома за считанные минуты. Оно хорошо подходит как для быстрого ужина, так и для праздничного стола. Сочетание сладкого меда, соевого соуса и чеснока создает насыщенный и сбалансированный вкус. Для приготовления не нужно сложных ингредиентов или специальных навыков. Все готовится быстро и получается очень вкусно.

Идея приготовления пикантных креветок в медовом соусе опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

креветки – 300-400 г

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 50 мл.

мед – 1 ст.л.

лимонный сок – по вкусу

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Креветки очистите от панциря и при необходимости удалите кишечную жилку. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед и немного лимонного сока до однородности.

2. Разогрейте сковородку и растопите сливочное масло.

3. Выложите подготовленные креветки и обжаривайте их на среднем огне примерно 2-3 минуты, пока они изменят цвет и станут нежными.

4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще около 30 секунд, чтобы он раскрыл аромат.

5. После этого влейте подготовленный соус, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще на 1-2 минуты.

6. За это время соус слегка загустеет и равномерно покроет креветки.

7. Подавайте блюдо горячим, сразу после приготовления. Такие креветки хорошо сочетаются с рисом, овощами или могут подаваться как самостоятельная закуска.

