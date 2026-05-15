Если хочется приготовить что-то особенное без сложных процессов, обратите внимание на мидии в сливочном соусе. Такое блюдо готовится очень быстро, но получается нежным, ароматным и действительно ресторанным на вкус. Сочетание сливок, сыра, чеснока и морепродуктов создает густой соус, который прекрасно сочетается со свежим хлебом или пастой. Этот рецепт станет удачным вариантом как для ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных мидий в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

мидии – 500 г

сливочное масло – 20-30 г

подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сухое белое вино – 80-100 мл.

сливки 20-30% – 150 мл.

твердый сыр – 50-70 г

помидоры черри – по вкусу

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте сковородку с растительным маслом и добавьте сливочное масло. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. После этого добавьте измельченный чеснок и готовьте еще несколько минут, чтобы появился насыщенный аромат.

2. Выложите в сковородку мидии и хорошо перемешайте. Влейте сухое белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.

3. Добавьте сливки и доведите соус до легкого кипения. Всыпьте натертый твердый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.

4. Помидоры черри разрежьте пополам и добавьте в соус вместе с измельченной зеленью. Готовьте блюдо еще 2-3 минуты, чтобы соус стал немного гуще.

5. В конце посолите и поперчите мидии по вкусу.

6. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления. Особенно хорошо такие мидии сочетаются с подсушенным багетом, рисом или пастой.

