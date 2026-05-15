Нежные мидии в сливочном соусе: рецепт на сковородке
Если хочется приготовить что-то особенное без сложных процессов, обратите внимание на мидии в сливочном соусе. Такое блюдо готовится очень быстро, но получается нежным, ароматным и действительно ресторанным на вкус. Сочетание сливок, сыра, чеснока и морепродуктов создает густой соус, который прекрасно сочетается со свежим хлебом или пастой. Этот рецепт станет удачным вариантом как для ужина, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусных мидий в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- мидии – 500 г
- сливочное масло – 20-30 г
- подсолнечное масло – 1-2 ст. л.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сухое белое вино – 80-100 мл.
- сливки 20-30% – 150 мл.
- твердый сыр – 50-70 г
- помидоры черри – по вкусу
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте сковородку с растительным маслом и добавьте сливочное масло. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. После этого добавьте измельченный чеснок и готовьте еще несколько минут, чтобы появился насыщенный аромат.
2. Выложите в сковородку мидии и хорошо перемешайте. Влейте сухое белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.
3. Добавьте сливки и доведите соус до легкого кипения. Всыпьте натертый твердый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.
4. Помидоры черри разрежьте пополам и добавьте в соус вместе с измельченной зеленью. Готовьте блюдо еще 2-3 минуты, чтобы соус стал немного гуще.
5. В конце посолите и поперчите мидии по вкусу.
6. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления. Особенно хорошо такие мидии сочетаются с подсушенным багетом, рисом или пастой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: