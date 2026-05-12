Домашний паштет из куриной печени – это простая и очень вкусная намазка, которая прекрасно подходит для завтраков, перекусов или праздничного стола. Благодаря запеканию с овощами и яблоками блюдо получается особенно нежным и ароматным. Такой паштет легко приготовить дома без лишних сложностей. Лучше всего сочетается с поджаренным хлебом или свежим багетом.

Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

морковь – 1 большая

лук – 1 крупный

яблоки кисло-сладкие – 2 шт.

сливки – 100 мл.

сливочное масло – 40 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень хорошо зачистите от пленок и промойте. Морковь, лук и яблоки нарежьте средними кусочками. Яблоки по желанию очистите от кожуры.

2. Все подготовленные ингредиенты выложите в форму для запекания. Сверху добавьте кусочки сливочного масла, влейте сливки и приправьте солью и перцем.

3. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. За это время печень и овощи станут мягкими и хорошо пропитаются соками.

4. Готовую массу еще горячей переложите в глубокую миску и перебейте блендером до однородной кремовой консистенции. Если хотите более нежную текстуру, можно дополнительно протереть паштет через сито.

5. Переложите готовый паштет в контейнер или форму для хранения и охладите.

6. По желанию сверху можно добавить немного растопленного сливочного масла или карамелизированный лук.

7. Такой домашний паштет из куриной печени получается очень нежным, ароматным и прекрасно подходит как в холодном, так и в теплом виде.

