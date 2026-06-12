Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
483
Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски
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Домашний паштет из куриного филе – это простая и универсальная закуска, которая отлично подходит для завтраков, перекусов и праздничного стола. Для его приготовления нужны доступные продукты и минимум времени. Благодаря сочетанию куриного мяса, овощей и сливочного сыра паштет получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подавать с тостами, хрустящим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.

Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • лук репчатый – 100 г
  • морковь – 1 средняя штука (примерно 100 г)
  • –чеснок – 1-2 зубчика
  • сливочный сыр – 70 г
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • масло – для обжаривания овощей
  • хлеб или тосты – для подачи

Способ приготовления:

Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

1. Куриное филе отварите до полной готовности и дайте немного остыть. Лук мелко нарежьте.

2. Морковь натрите на крупной терке, а чеснок измельчите.

Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

3. На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжаривайте лук примерно 3 минуты до мягкости.

4. Добавьте морковь и чеснок, после чего готовьте еще 5 минут, периодически помешивая.

Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

5. В чашу блендера выложите отварное куриное филе, обжаренные овощи, сливочный сыр, соль и перец.

6. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. При необходимости отрегулируйте количество специй по своему вкусу.

Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски

7. Переложите готовый паштет в контейнер и охладите перед подачей.

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