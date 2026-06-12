Домашний паштет из куриного филе – это простая и универсальная закуска, которая отлично подходит для завтраков, перекусов и праздничного стола. Для его приготовления нужны доступные продукты и минимум времени. Благодаря сочетанию куриного мяса, овощей и сливочного сыра паштет получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подавать с тостами, хрустящим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

лук репчатый – 100 г

морковь – 1 средняя штука (примерно 100 г)

–чеснок – 1-2 зубчика

сливочный сыр – 70 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

масло – для обжаривания овощей

хлеб или тосты – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите до полной готовности и дайте немного остыть. Лук мелко нарежьте.

2. Морковь натрите на крупной терке, а чеснок измельчите.

3. На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжаривайте лук примерно 3 минуты до мягкости.

4. Добавьте морковь и чеснок, после чего готовьте еще 5 минут, периодически помешивая.

5. В чашу блендера выложите отварное куриное филе, обжаренные овощи, сливочный сыр, соль и перец.

6. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. При необходимости отрегулируйте количество специй по своему вкусу.

7. Переложите готовый паштет в контейнер и охладите перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: