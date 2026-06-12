Нежный паштет из куриного филе: делимся рецептом универсальной закуски
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Домашний паштет из куриного филе – это простая и универсальная закуска, которая отлично подходит для завтраков, перекусов и праздничного стола. Для его приготовления нужны доступные продукты и минимум времени. Благодаря сочетанию куриного мяса, овощей и сливочного сыра паштет получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подавать с тостами, хрустящим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей.
Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- лук репчатый – 100 г
- морковь – 1 средняя штука (примерно 100 г)
- –чеснок – 1-2 зубчика
- сливочный сыр – 70 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- масло – для обжаривания овощей
- хлеб или тосты – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите до полной готовности и дайте немного остыть. Лук мелко нарежьте.
2. Морковь натрите на крупной терке, а чеснок измельчите.
3. На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжаривайте лук примерно 3 минуты до мягкости.
4. Добавьте морковь и чеснок, после чего готовьте еще 5 минут, периодически помешивая.
5. В чашу блендера выложите отварное куриное филе, обжаренные овощи, сливочный сыр, соль и перец.
6. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. При необходимости отрегулируйте количество специй по своему вкусу.
7. Переложите готовый паштет в контейнер и охладите перед подачей.
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