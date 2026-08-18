Нежный домашний паштет можно приготовить без сложных ингредиентов и длительного пребывания у плиты. Куриная печень хорошо сочетается с яблоком, которое придаёт блюду лёгкую сладость и смягчает вкус. Овощи дополняют паштет, а сливочное масло помогает получить однородную кремообразную консистенцию. Такая закуска хорошо сочетается со свежим хлебом, гренками или хрустящим тостом.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 130 г

морковь – 160 г

кабачок – 100 г

яблоко, очищенное – 100 г

чеснок – 25 г

оливковое масло – 10 г

масло гхи или сливочное масло – 20 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеные томаты, розмарин или другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, порежьте морковь небольшими кусочками, кабачок нарежьте произвольно. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины.

2. Переложите печень, лук, морковь, кабачок и яблоко в форму для запекания. Добавьте измельчённый чеснок, оливковое масло, соль, чёрный перец и специи. Всё хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.

3. Накройте форму фольгой или увлажненным пергаментом.

4. Запекайте примерно 30 минут при температуре 180 градусов. Время может немного отличаться в зависимости от размера кусочков, поэтому ориентируйтесь на полную готовность печени и мягкость моркови.

5. Готовую смесь немного остудите. Добавьте гхи или сливочное масло, после чего взбейте все ингредиенты блендером. Масса должна стать гладкой и однородной, без крупных кусочков овощей или печени.

6. Готовый домашний паштет переложите в чистую емкость и поставьте в холодильник. После охлаждения он станет более плотным и приобретет нужную консистенцию.

7. Подавать паштет можно на хрустящем хлебе, тостах или гренках. По желанию сверху добавьте свежие овощи, зелень или несколько тонких ломтиков яблока. Именно сочетание печени и яблока делает эту простую домашнюю закуску интереснее обычного паштета.

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