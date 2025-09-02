Куриная печень – очень полезный и ценный продукт, который можно готовить по-разному – тушить с овощами и луком, а также варить, запекать, делать котлеты, салаты, отбивные, а также паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного паштета из куриной печени.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 большая морковь

1 крупный лук

2 дольки чеснока

100 мл сливок

50 г сливочного масла

соль, перец молотый, лавровый лист, розмарин

апельсиновое масло: 1 апельсин, 100 г топленого масла

тимьян

Способ приготовления:

1. Нарезаем морковь, лук, чеснок, печень промываем.

2. На масле обжариваем печень, добавляем овощи, розмарин, лавровые листочки и тушим 5 мин под крышкой. Открываем крышку и жарим еще 5 мин до испарения влаги. Вливаем 100 мл сливок, перемешиваем и выключаем огонь.

3. Готовой печени даем 5 минут остыть. Перекладываем печень в посуду в которой удобно взбивать, добавляем сливочное масло, и взбиваем погружным блендером до однородности.

4. Для апельсинового масла: с апельсина стираем цедру. Растапливаем топленое масло, добавляем цедру и пару минут кипятим на маленьком огне, по желанию добавляем веточку тимьяна. Процеживаем через сито.

5. Паштет перекладываем в формы или баночки и заливаем сверху апельсиновым маслом!

