Нежный печеночный паштет без горечи и запаха: делимся секретом приготовления печени

Куриная печень – очень полезный и ценный продукт, который можно готовить по-разному – тушить с овощами и луком, а также варить, запекать, делать котлеты, салаты, отбивные, а также паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке.

Вкусный паштет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного паштета из куриной печени.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 большая морковь
  • 1 крупный лук
  • 2 дольки чеснока
  • 100 мл сливок
  • 50 г сливочного масла
  • соль, перец молотый, лавровый лист, розмарин
  • апельсиновое масло: 1 апельсин, 100 г топленого масла
  • тимьян

Способ приготовления:

1. Нарезаем морковь, лук, чеснок, печень промываем.

Морковь для блюда

2. На масле обжариваем печень, добавляем овощи, розмарин, лавровые листочки и тушим 5 мин под крышкой. Открываем крышку и жарим еще 5 мин до испарения влаги. Вливаем 100 мл сливок, перемешиваем и выключаем огонь.

Жареная печень

3. Готовой печени даем 5 минут остыть. Перекладываем печень в посуду в которой удобно взбивать, добавляем сливочное масло, и взбиваем погружным блендером до однородности.

Сколько готовить печень

4. Для апельсинового масла: с апельсина стираем цедру. Растапливаем топленое масло, добавляем цедру и пару минут кипятим на маленьком огне, по желанию добавляем веточку тимьяна. Процеживаем через сито.

Апельсиновое масло

5. Паштет перекладываем в формы или баночки и заливаем сверху апельсиновым маслом!

Готовый паштет

