Нежный печеночный паштет без горечи и запаха: делимся секретом приготовления печени
Куриная печень – очень полезный и ценный продукт, который можно готовить по-разному – тушить с овощами и луком, а также варить, запекать, делать котлеты, салаты, отбивные, а также паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного паштета из куриной печени.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 большая морковь
- 1 крупный лук
- 2 дольки чеснока
- 100 мл сливок
- 50 г сливочного масла
- соль, перец молотый, лавровый лист, розмарин
- апельсиновое масло: 1 апельсин, 100 г топленого масла
- тимьян
Способ приготовления:
1. Нарезаем морковь, лук, чеснок, печень промываем.
2. На масле обжариваем печень, добавляем овощи, розмарин, лавровые листочки и тушим 5 мин под крышкой. Открываем крышку и жарим еще 5 мин до испарения влаги. Вливаем 100 мл сливок, перемешиваем и выключаем огонь.
3. Готовой печени даем 5 минут остыть. Перекладываем печень в посуду в которой удобно взбивать, добавляем сливочное масло, и взбиваем погружным блендером до однородности.
4. Для апельсинового масла: с апельсина стираем цедру. Растапливаем топленое масло, добавляем цедру и пару минут кипятим на маленьком огне, по желанию добавляем веточку тимьяна. Процеживаем через сито.
5. Паштет перекладываем в формы или баночки и заливаем сверху апельсиновым маслом!
