Нежный печеночный паштет: что добавить для идеального вкуса
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Печеночный паштет остается одной из самых популярных домашних закусок благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу. Чтобы текстура получилась максимально нежной, в печень стоит добавить овощи, яблоко и сливочное масло. А настоящей изюминкой рецепта станет вишневый конфитюр, который прекрасно сочетается с паштетом и придаёт ему лёгкие сладко-кислые нотки.
Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.
Ингредиенты для паштета:
- куриная печень – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- сливочное масло – 2–3 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- вишня без косточек – 200 г
- сахар – 50–60 г
- кукурузный крахмал – 2/3 ч.л.
- холодная вода – 1,5 ст.л.
Способ приготовления паштета:
1. Куриную печень промойте и нарежьте крупными кусочками.
2. Лук, морковь, очищенное яблоко и чеснок также нарежьте произвольными кусочками.
3. Выложите все ингредиенты в форму для запекания.
4. Посолите, поперчите, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
5. Запекайте примерно 25–30 минут до готовности.
6. Слегка остудите ингредиенты и переложите их в чашу блендера.
7. Добавьте сливочное масло и взбейте массу до однородной кремообразной консистенции.
8. Готовый паштет переложите в контейнер, баночки или форму для подачи и разровняйте поверхность.
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