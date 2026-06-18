Печеночный паштет остается одной из самых популярных домашних закусок благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу. Чтобы текстура получилась максимально нежной, в печень стоит добавить овощи, яблоко и сливочное масло. А настоящей изюминкой рецепта станет вишневый конфитюр, который прекрасно сочетается с паштетом и придаёт ему лёгкие сладко-кислые нотки.

Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты для паштета:

куриная печень – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

чеснок – 1 головка

сливочное масло – 2–3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

вишня без косточек – 200 г

сахар – 50–60 г

кукурузный крахмал – 2/3 ч.л.

холодная вода – 1,5 ст.л.

Способ приготовления паштета:

1. Куриную печень промойте и нарежьте крупными кусочками.

2. Лук, морковь, очищенное яблоко и чеснок также нарежьте произвольными кусочками.

3. Выложите все ингредиенты в форму для запекания.

4. Посолите, поперчите, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

5. Запекайте примерно 25–30 минут до готовности.

6. Слегка остудите ингредиенты и переложите их в чашу блендера.

7. Добавьте сливочное масло и взбейте массу до однородной кремообразной консистенции.

8. Готовый паштет переложите в контейнер, баночки или форму для подачи и разровняйте поверхность.

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