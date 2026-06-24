Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром
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Печеночный паштет по-прежнему остается одной из самых популярных домашних закусок, ведь его легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Если правильно сочетать печень с овощами, яблоком и сливками, блюдо получается очень нежным и сбалансированным по вкусу. Особый шарм такому паштету придает вишневый конфитюр, который удачно подчеркивает его насыщенность. Этот рецепт прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления нежного печеночного паштета с вишневым конфитюром опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- синий лук – 1 шт.
- белый лук – 1 шт.
- яблоко крупное – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- морковь – 100-150 г
- розмарин – 1 веточка
- сливки 10% – 50-100 мл.
- сливочное масло – 10-15 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Ингредиенты для вишневого конфитюра:
- вишня без косточек – 250 г
- сахар или подсластитель – по вкусу
- крахмал – 10 г
- вода – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриную печень промойте и, при необходимости, очистите от пленок.
2. Лук, морковь и яблоко нарежьте произвольными кусочками.
3. Выложите печень, овощи и яблоко в форму для запекания.
4. Добавьте измельченный чеснок, веточку розмарина, сливки, сливочное масло, соль и специи.
5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно час.
6. После приготовления удалите розмарин.
7. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и взбейте до однородной кремообразной консистенции.
8. Готовый паштет переложите в форму или контейнер и поставьте в холодильник как минимум на час.
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