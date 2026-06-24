Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
270
Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром
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Печеночный паштет по-прежнему остается одной из самых популярных домашних закусок, ведь его легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Если правильно сочетать печень с овощами, яблоком и сливками, блюдо получается очень нежным и сбалансированным по вкусу. Особый шарм такому паштету придает вишневый конфитюр, который удачно подчеркивает его насыщенность. Этот рецепт прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления нежного печеночного паштета с вишневым конфитюром опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • синий лук – 1 шт.
  • белый лук – 1 шт.
  • яблоко крупное – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • морковь – 100-150 г
  • розмарин – 1 веточка
  • сливки 10% – 50-100 мл.
  • сливочное масло – 10-15 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу

Ингредиенты для вишневого конфитюра:

  • вишня без косточек – 250 г
  • сахар или подсластитель – по вкусу
  • крахмал – 10 г
  • вода – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

1. Куриную печень промойте и, при необходимости, очистите от пленок.

2. Лук, морковь и яблоко нарежьте произвольными кусочками.

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

3. Выложите печень, овощи и яблоко в форму для запекания.

4. Добавьте измельченный чеснок, веточку розмарина, сливки, сливочное масло, соль и специи.

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно час.

6. После приготовления удалите розмарин.

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

7. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и взбейте до однородной кремообразной консистенции.

8. Готовый паштет переложите в форму или контейнер и поставьте в холодильник как минимум на час.

Нежный печеночный паштет, который не будет горчить: очень вкусно подавать с вишневым конфитюром

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