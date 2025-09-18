Нежный пирог из 300 г творога и 10 слив: делимся самым простым рецептом вкусной выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Рецепт пирога

Домашний пироги – лучший десерт к чаю. Основу не обязательно готовить из муки, альтернативой может быть творог, лаваш. А для яркого вкуса добавьте ягоды, осенние полезные фрукты, например, яблоки, груши, а еще очень вкусно будет с инжиром.

Видео дня
Творожный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного пирога со сливами и йогуртом. 

Как приготовить вкусный пирог со сливами

Ингредиенты: 

  • творог 275-300 г
  • сахар 150 г
  • ванильный сахар 1 уп.
  • соль, щепотка
  • яйца 3 шт.
  • греческий йогурт 100 г
  • сливочное масло 100 г
  • мука 200-210 г
  • разрыхлитель 10 г
  • сливы 10 шт.
  • сахар 1ч.л. + корица

Способ приготовления: 

1. Тесто: все ингредиенты смешать блендером, добавить муку и разрыхлитель.

Тесто для пирога

2. Выложите тесто в форму, сверху сливы и присыпьте их сахаром с корицей. 

Приготовление пирога

3. Выпекайте пирог в разогретой духовке 55-60 минут при 180С. Время может отличаться, проверьте пирог на готовность палочкой.

Сколько выпекать пирог

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинафруктрецептпродуктытортдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты