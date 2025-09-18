Домашний пироги – лучший десерт к чаю. Основу не обязательно готовить из муки, альтернативой может быть творог, лаваш. А для яркого вкуса добавьте ягоды, осенние полезные фрукты, например, яблоки, груши, а еще очень вкусно будет с инжиром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного пирога со сливами и йогуртом.

Ингредиенты:

творог 275-300 г

сахар 150 г

ванильный сахар 1 уп.

соль, щепотка

яйца 3 шт.

греческий йогурт 100 г

сливочное масло 100 г

мука 200-210 г

разрыхлитель 10 г

сливы 10 шт.

сахар 1ч.л. + корица

Способ приготовления:

1. Тесто: все ингредиенты смешать блендером, добавить муку и разрыхлитель.

2. Выложите тесто в форму, сверху сливы и присыпьте их сахаром с корицей.

3. Выпекайте пирог в разогретой духовке 55-60 минут при 180С. Время может отличаться, проверьте пирог на готовность палочкой.

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте!

