Нежный пирог из 300 г творога и 10 слив: делимся самым простым рецептом вкусной выпечки к чаю
Домашний пироги – лучший десерт к чаю. Основу не обязательно готовить из муки, альтернативой может быть творог, лаваш. А для яркого вкуса добавьте ягоды, осенние полезные фрукты, например, яблоки, груши, а еще очень вкусно будет с инжиром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного пирога со сливами и йогуртом.
Ингредиенты:
- творог 275-300 г
- сахар 150 г
- ванильный сахар 1 уп.
- соль, щепотка
- яйца 3 шт.
- греческий йогурт 100 г
- сливочное масло 100 г
- мука 200-210 г
- разрыхлитель 10 г
- сливы 10 шт.
- сахар 1ч.л. + корица
Способ приготовления:
1. Тесто: все ингредиенты смешать блендером, добавить муку и разрыхлитель.
2. Выложите тесто в форму, сверху сливы и присыпьте их сахаром с корицей.
3. Выпекайте пирог в разогретой духовке 55-60 минут при 180С. Время может отличаться, проверьте пирог на готовность палочкой.
Посыпьте сахарной пудрой и подавайте!
