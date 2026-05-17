Если хочется приготовить простой домашний десерт без духовки, обратите внимание на этот нежный шоколадный вариант. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а активное приготовление занимает совсем немного времени. Десерт получается воздушным, мягким и насыщенным на вкус. После остывания он хорошо держит форму и буквально тает во рту.

Идея приготовления нежного шоаолкдного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 25 г

холодное молоко – 100 мл.

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

молоко – 200 мл.

шоколад – 80 г

ванильный сахар – 10 г

сметана – 350 г

Способ приготовления:

1. Залейте желатин 100 мл. холодного молока и оставьте набухать на несколько минут.

2. В отдельной миске смешайте желтки с сахаром до однородной консистенции. Влейте молоко и поставьте смесь на небольшой огонь.

3. Когда масса хорошо прогреется, добавьте кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения. Не доводите смесь до активного кипения.

4. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. После этого оставьте шоколадную массу немного остыть.

5. В сметану всыпьте ванильный сахар и перемешайте. Влейте шоколадную смесь и еще раз хорошо смешайте до гладкой текстуры.

6. Перелейте десерт в форму или порционные стаканы и поставьте в холодильник минимум на три часа. За это время масса станет плотной и нежной.

7. Перед подачей десерт можно украсить тертым шоколадом или ягодами. Нарежьте порционно и подавайте охлажденным.

