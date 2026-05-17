Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
3
Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

Если хочется приготовить простой домашний десерт без духовки, обратите внимание на этот нежный шоколадный вариант. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а активное приготовление занимает совсем немного времени. Десерт получается воздушным, мягким и насыщенным на вкус. После остывания он хорошо держит форму и буквально тает во рту.

Идея приготовления нежного шоаолкдного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • желатин – 25 г
  • холодное молоко – 100 мл.
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 70 г
  • молоко – 200 мл.
  • шоколад – 80 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сметана – 350 г

Способ приготовления:

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

1. Залейте желатин 100 мл. холодного молока и оставьте набухать на несколько минут.

2. В отдельной миске смешайте желтки с сахаром до однородной консистенции. Влейте молоко и поставьте смесь на небольшой огонь.

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

3. Когда масса хорошо прогреется, добавьте кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения. Не доводите смесь до активного кипения.

4. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. После этого оставьте шоколадную массу немного остыть.

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

5. В сметану всыпьте ванильный сахар и перемешайте. Влейте шоколадную смесь и еще раз хорошо смешайте до гладкой текстуры.

6. Перелейте десерт в форму или порционные стаканы и поставьте в холодильник минимум на три часа. За это время масса станет плотной и нежной.

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

7. Перед подачей десерт можно украсить тертым шоколадом или ягодами. Нарежьте порционно и подавайте охлажденным.

Нежный шоколадный десерт, который не нужно выпекать: готовится за считанные минуты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты