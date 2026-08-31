Нежный шоколадный десерт с овсянкой, кремом и бананом: печь не придется
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Шоколадный десерт с бананом подойдет, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без сложных манипуляций. Основа получается мягкой, а нежный крем хорошо сочетается с какао и бананом. Приготовить такой десерт несложно, а для крема понадобится всего несколько продуктов. Его можно подавать к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусного шоколадного десерта с овсянкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- овсяные хлопья – 90 г
- банан – 1 шт.
- молоко – 190 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- какао – 1 ст.л.
Для крема:
- мягкий творог – 240 г
- арахисовая паста без сахара – 40 г
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Банан очистите и хорошо раздавите вилкой до однородного пюре. Добавьте овсяные хлопья, молоко, какао и разрыхлитель. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная густая масса.
2. Форму для запекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Выложите бананово-шоколадную смесь и разровняйте поверхность.
3. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте основу примерно 25 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
4. Пока основа готовится, приготовьте крем. Мягкий творог смешайте с арахисовой пастой и подсластителем. Перемешайте массу до однородности или взбейте блендером, если хотите получить более гладкую консистенцию.
5. Готовую основу достаньте из духовки и немного остудите. Затем равномерно распределите сверху крем. При подаче десерт можно присыпать небольшим количеством какао.
6. Такой шоколадный десерт с бананом хорошо подходит для домашнего чаепития. Он имеет простой состав, готовится без сложных приёмов, а нежный крем делает его более интересным, чем обычная запечённая овсянка.
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