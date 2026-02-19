Нежный шоколадный десерт в стакане: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
66
Для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный десерт, совсем не обязательно его выпекать. Соедините всего четыре ингредиента, чтобы сделать нежное лакомство, которое идеально застывает в холодильнике. Отличный вариант и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного шоколадного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • сливки 33% – 200 мл.
  • темный шоколад – 100 г
  • сахарная пудра – 1-2 ст.л.
  • какао – для подачи

Способ приготовления:

1. Шоколад растопи на водяной бане или импульсами в микроволновке.

2. Немного охладить.

3. Холодные сливки взбей с сахарной пудрой 2-3 минуты на средней скорости до мягких пиков (масса должна быть густой, но нежной, не перебитой).

4. Осторожно введи растопленный шоколад в сливки, перемешивая лопаткой снизу вверх.

5. Разложить десерт в стаканы.

6. Присыпать какао или украсить по желанию.

