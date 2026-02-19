Нежный шоколадный десерт в стакане: выпекать не придется
Для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный десерт, совсем не обязательно его выпекать. Соедините всего четыре ингредиента, чтобы сделать нежное лакомство, которое идеально застывает в холодильнике. Отличный вариант и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного шоколадного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 200 мл.
- темный шоколад – 100 г
- сахарная пудра – 1-2 ст.л.
- какао – для подачи
Способ приготовления:
1. Шоколад растопи на водяной бане или импульсами в микроволновке.
2. Немного охладить.
3. Холодные сливки взбей с сахарной пудрой 2-3 минуты на средней скорости до мягких пиков (масса должна быть густой, но нежной, не перебитой).
4. Осторожно введи растопленный шоколад в сливки, перемешивая лопаткой снизу вверх.
5. Разложить десерт в стаканы.
6. Присыпать какао или украсить по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: