Шоколадный сырник с персиками может стать отличным вариантом домашней выпечки к чаю. В нём сочетаются нежная творожная начинка, сочные кусочки фруктов и шоколадное тесто. Десерт обладает насыщенным вкусом, но готовится из доступных продуктов. Лучше всего дать готовому сырнику хорошо остыть, чтобы начинка стабилизировалась и его было удобно нарезать.

Идея приготовления вкусного сырника с персиками опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахар – 90 г для шоколадного теста

куриное яйцо – 1 шт. для теста

мука – 270-300 г

какао-порошок – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

творог – 550 г

куриные яйца – 3 шт. для творожной начинки

сметана – 4 ст.л.

сахар – 160 г для творожной начинки

ванильный сахар – 10 г

крахмал – 2 ст.л.

персики – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте шоколадное тесто. Смешайте яйцо с сахаром, добавьте растопленное и слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте до однородности.

2. Отдельно смешайте часть муки с какао и разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте. Затем постепенно всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое эластичное тесто. Не стоит добавлять всю муку сразу: её количество может немного отличаться в зависимости от продуктов.

3. Готовое тесто разделите на две части. Примерно треть заверните и положите в морозильную камеру на один час. Большую часть оставьте в холодильнике.

4. Тем временем приготовьте творожную начинку. Смешайте творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, сметаной и крахмалом. Взбейте все блендером до гладкой консистенции без крупных комочков.

5. Персики помойте, при необходимости снимите кожицу и нарежьте небольшими кусочками. Если фрукты очень сочные, лишний сок лучше слить, чтобы начинка не была слишком жидкой.

6. Застелите форму для выпечки пергаментом. Большую часть шоколадного теста распределите по дну, формируя ровный корж с небольшими бортиками. Сверху вылейте творожную массу и разложите кусочки персиков.

7. Достаньте замороженную часть теста и натрите её на крупной тёрке прямо поверх начинки. Старайтесь распределить стружку равномерно, чтобы верх сырника хорошо подрумянился.

8. Поставьте форму в разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте примерно один час. Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы, поэтому в конце приготовления стоит следить за состоянием выпечки.

9. Готовый шоколадный чизкейк не спешите нарезать сразу. Оставьте его в форме до полного остывания, после чего можно переложить на тарелку и нарезать порционными кусочками. В таком виде творожная начинка лучше держит форму, а сочетание шоколадного теста, нежного творога и персиков раскрывается особенно хорошо.

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