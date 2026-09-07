Нежный шоколадный сырник с персиками: делимся рецептом вкусного десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
579
Вкусный шоколадный сырник с персиками
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Шоколадный сырник с персиками может стать отличным вариантом домашней выпечки к чаю. В нём сочетаются нежная творожная начинка, сочные кусочки фруктов и шоколадное тесто. Десерт обладает насыщенным вкусом, но готовится из доступных продуктов. Лучше всего дать готовому сырнику хорошо остыть, чтобы начинка стабилизировалась и его было удобно нарезать.

Идея приготовления вкусного сырника с персиками опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Как приготовить сырник с персиками

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 90 г для шоколадного теста
  • куриное яйцо – 1 шт. для теста
  • мука – 270-300 г
  • какао-порошок – 2 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • творог – 550 г
  • куриные яйца – 3 шт. для творожной начинки
  • сметана – 4 ст.л.
  • сахар – 160 г для творожной начинки
  • ванильный сахар – 10 г
  • крахмал – 2 ст.л.
  • персики – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Шоколадное тесто для десерта

1. Сначала приготовьте шоколадное тесто. Смешайте яйцо с сахаром, добавьте растопленное и слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте до однородности.

2. Отдельно смешайте часть муки с какао и разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте. Затем постепенно всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое эластичное тесто. Не стоит добавлять всю муку сразу: её количество может немного отличаться в зависимости от продуктов.

Выкладываем шоколадное тесто в форму

3. Готовое тесто разделите на две части. Примерно треть заверните и положите в морозильную камеру на один час. Большую часть оставьте в холодильнике.

4. Тем временем приготовьте творожную начинку. Смешайте творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, сметаной и крахмалом. Взбейте все блендером до гладкой консистенции без крупных комочков.

5. Персики помойте, при необходимости снимите кожицу и нарежьте небольшими кусочками. Если фрукты очень сочные, лишний сок лучше слить, чтобы начинка не была слишком жидкой.

Добавляем творожную массу и персики

6. Застелите форму для выпечки пергаментом. Большую часть шоколадного теста распределите по дну, формируя ровный корж с небольшими бортиками. Сверху вылейте творожную массу и разложите кусочки персиков.

7. Достаньте замороженную часть теста и натрите её на крупной тёрке прямо поверх начинки. Старайтесь распределить стружку равномерно, чтобы верх сырника хорошо подрумянился.

Выкладываем сверху натертое тесто

8. Поставьте форму в разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте примерно один час. Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы, поэтому в конце приготовления стоит следить за состоянием выпечки.

9. Готовый шоколадный чизкейк не спешите нарезать сразу. Оставьте его в форме до полного остывания, после чего можно переложить на тарелку и нарезать порционными кусочками. В таком виде творожная начинка лучше держит форму, а сочетание шоколадного теста, нежного творога и персиков раскрывается особенно хорошо.

Готовый десерт

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