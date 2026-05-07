Домашний сметанник – это именно та выпечка, которая всегда уместна к чаю или кофе. Особенно нежным он получается, если добавить кокосовую стружку и легкую сметанную заливку. Такой пирог имеет мягкую текстуру, приятный аромат и готовится из доступных продуктов. Рецепт подойдет даже тем, кто не любит сложную выпечку и долгое приготовление.

Идея приготовления кокосового сметанника к чаю опубликована на странице фудблогера tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты для основы:

мука – 300 г

сливочное масло – 180 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

сахар – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – щепотка

Ингредиенты для заливки:

сметана – 500 г

яйца – 3 шт.

кокосовая стружка – 60 г

сахар – 3 ст.л.

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.

2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите все руками до состояния крошки.

3. После этого добавьте яйцо и сметану, быстро замесите мягкое тесто.

4. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.

5. Тем временем сделайте заливку. В глубокой миске смешайте сметану, яйца, кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.

6. Хорошо перемешайте массу до однородности.

7. Охлажденное тесто выложите в форму для выпекания диаметром примерно 26 сантиметров.

8. Распределите его по дну и сформируйте бортики.

9. Вылейте сверху сметанно-кокосовую начинку и равномерно ее распределите.

10. Выпекайте сметанник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут. Готовый пирог должен иметь легкую золотистую корочку и нежную серединку. Перед подачей дайте десерту немного остыть, чтобы начинка стала еще более кремовой и насыщенной на вкус.

