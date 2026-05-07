Нежный сметанник с кокосом к чаю: просто тает во рту
Домашний сметанник – это именно та выпечка, которая всегда уместна к чаю или кофе. Особенно нежным он получается, если добавить кокосовую стружку и легкую сметанную заливку. Такой пирог имеет мягкую текстуру, приятный аромат и готовится из доступных продуктов. Рецепт подойдет даже тем, кто не любит сложную выпечку и долгое приготовление.
Идея приготовления кокосового сметанника к чаю опубликована на странице фудблогера tetiana.cooks в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- мука – 300 г
- сливочное масло – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- сахар – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – щепотка
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 500 г
- яйца – 3 шт.
- кокосовая стружка – 60 г
- сахар – 3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.
2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите все руками до состояния крошки.
3. После этого добавьте яйцо и сметану, быстро замесите мягкое тесто.
4. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
5. Тем временем сделайте заливку. В глубокой миске смешайте сметану, яйца, кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
6. Хорошо перемешайте массу до однородности.
7. Охлажденное тесто выложите в форму для выпекания диаметром примерно 26 сантиметров.
8. Распределите его по дну и сформируйте бортики.
9. Вылейте сверху сметанно-кокосовую начинку и равномерно ее распределите.
10. Выпекайте сметанник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут. Готовый пирог должен иметь легкую золотистую корочку и нежную серединку. Перед подачей дайте десерту немного остыть, чтобы начинка стала еще более кремовой и насыщенной на вкус.
