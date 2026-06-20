Нежный сырный десерт из двух ингредиентов: как приготовить
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Нежный творожный десерт с желе – один из самых простых вариантов домашнего сладкого угощения, для которого понадобится минимум продуктов и совсем немного времени. Такой десерт получается лёгким, воздушным и очень ярким благодаря разнообразным вкусам желе. Его можно приготовить заранее и оставить в холодильнике до подачи. Это отличная идея для семейного чаепития или летнего десерта без выпечки.
Идея приготовления быстрого десерта без выпечки из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 3 упаковки разных вкусов
- творог – 450 г
Способ приготовления:
1. Содержимое первой упаковки желе растворите в 200 мл горячей воды.
2. Хорошо перемешайте до полного растворения кристаллов и дайте массе немного остыть.
3. Добавьте 150 граммов творога и взбейте всё блендером до гладкой однородной консистенции.
4. Разлейте смесь по стаканам или креманкам и поставьте в холодильник до частичного застывания.
5. Аналогичным образом приготовьте следующие слои с другими видами желе, каждый раз добавляя по 150 граммов творога и взбивая массу блендером.
6. Аккуратно выкладывайте каждый новый слой после того, как предыдущий достаточно застынет.
7. Готовый десерт оставьте в холодильнике на 3-4 часа до полного застывания.
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